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Bağımsızlık Yolu: “Asgari ücret en düşük kamu maaşına sabitlenmeli”

LBağımsızlık Yolu Dış İlişkiler Sekreteri Mustafa Keleşzade, asgari ücretin en düşük kamu maaşına sabitlenmesi ve hayat pahalılığı ödeneğinin 6 aydan 2 aya indirilmesi gerektiğini belirtti. 

16 Mayıs 2022 Pazartesi 17:00
Bağımsızlık Yolu: “Asgari ücret en düşük kamu maaşına sabitlenmeli”

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamaya göre Keleşzade, katıldığı programda yaptığı konuşmada, son dönemde yaşanan hükümet krizine değindi. Keleşzade, yeni hükümetin, bir önceki hükümetin bıraktığı yerden devam edeceğini, özelleştirmenin yollarının açılacağını, zamların devam edeceğini savundu. 
Sokakta yapılacak eylemlerle ilgili somut talepler ortaya konması gerektiğini belirten Keleşzade, somut talepler üzerinden sokağa çıkıp belli hedefler üzerinden hareket ederek, yapının halktan yana bir yapıya dönüşmesini sağlamak gerektiğini kaydetti. 

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Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mine Atlı’nın polise ifade vermeye çağrılması konusunda Atlı’ya destek belirten Keleşzade,  ifade özgürlüğüne karşı yapılmış bu hareketin “kabul edilemez” olduğunu söyledi. 
 

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Son Güncelleme: 17.05.2022 00:15
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