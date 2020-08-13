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Bağımsızlık İttifakı, Yunanistan - Mısır MEB anlaşmasını hak gaspı olarak niteledi

Bağımsızlık İttifakı Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Yunanistan’ın Mısır’la imzaladığı münhasır ekonomik bölgeler anlaşmasının Türkiye’nin Akdeniz’deki haklarını gasp etmeye yönelik olduğunu kaydetti.

13 Ağustos 2020 Perşembe 17:25
Bağımsızlık İttifakı, Yunanistan - Mısır MEB anlaşmasını hak gaspı olarak niteledi
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Bağımsızlık İttifakı Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Yunanistan’ın Mısır’la imzaladığı münhasır ekonomik bölgeler anlaşmasının Türkiye’nin Akdeniz’deki haklarını gasp etmeye yönelik olduğunu kaydetti.

Işık konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “Yunanistan, Mısır’la hukuktan yoksun bir MEB anlaşması yaparak; Kıbrıs’ta Kıbrıs Türklerine yaptığı gibi Akdeniz’de de Türkiye’nin haklarını gasp etme cüreti göstermektedir. Yunanistan’ın Başbakanı Kiriakos Mitçodakis’in Türkiye’nin Doğu Akdeniz üzerindeki haklarını da gaspedecek bir tavır içerisinde olmasını ittifakımız şiddetle protesto etmektedir” dedi.

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Hasan Yılmaz Işık ayrıca, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinin durdurulması için ABD'ye devreye girmesi için çağrıda bulunmasını da eleştirdi.

Işık, Kıbrıs Rum Kesimi ile Yunanistan’ın emellerinin Kıbrıs’taki 46 yıllık barışı tehdit etmekte olduğunu söyledi.

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Son Güncelleme: 13.08.2020 18:52
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