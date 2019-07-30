Bağımsızlık İttifakı, Mitsotakis’in garantiler konusundaki açıklamasını eleştirdi

Bağımsızlık İttifakı, Yunanistan Başbakanı Kriakos Mitsotakis’in garantiler konusundaki açıklamasını eleştirdi.

Konuyla ilgili Bağımsızlık İttifakı’ndan yapılan yazılı açıklamada, 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Garantörlük Antlaşmaları üzerine kurulu olduğu dile getirildi.



Açıklama şöyle devam etti:“Yunanistan Başbakanı Kriakos Mitsotakis’in Kıbrıs’ta Türk işgali olduğunu iddia etmesini, ittifakımız uluslararası hukuka ve bizzat kendi ülkesi yargısına saygısızlık olarak değerlendirmekte olup, Atina Yüksek Mahkemesi’nin Türkiye’nin Kıbrıs’a her iki müdahalesinin yasal olduğuna ilişkin 21 Mart 1979 tarihli kararını anımsatmakta ve asılsız iddialarını şiddetle protesto etmektedir.”