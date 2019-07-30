banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102686
ALTIN
255.364
DOLAR
5.5583
STERLİN
6.7568
EURO
6.1966
Mağusa'da lastik tellerini alabilmek için yangın çıkardılar
GAZİMAĞUSA’DA YANGIN
İzinsiz ikamet eden 4 kişi tutuklandı
POLİS GÖZ AÇTIRMIYOR
Dörtyol’da uyuşturucu
DÖRTYOL'DA UYUŞTURUCU
Çalıştıkları işyerinden kıyafet çaldılar
LEFKOŞA’DA HIRSIZLIK
banner307

Bağımsızlık İttifakı, Mitsotakis’in garantiler konusundaki açıklamasını eleştirdi

Bağımsızlık İttifakı, Mitsotakis’in garantiler konusundaki açıklamasını eleştirdi

30 Temmuz 2019 Salı 14:25
Bağımsızlık İttifakı, Mitsotakis’in garantiler konusundaki açıklamasını eleştirdi

Bağımsızlık İttifakı, Yunanistan Başbakanı Kriakos Mitsotakis’in garantiler konusundaki açıklamasını eleştirdi.
Konuyla ilgili Bağımsızlık İttifakı’ndan yapılan yazılı açıklamada, 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Garantörlük Antlaşmaları üzerine kurulu olduğu dile getirildi.

banner317
Açıklama şöyle devam etti:
“Yunanistan Başbakanı Kriakos Mitsotakis’in Kıbrıs’ta Türk işgali olduğunu iddia etmesini, ittifakımız uluslararası hukuka ve bizzat kendi ülkesi yargısına saygısızlık olarak değerlendirmekte olup, Atina Yüksek Mahkemesi’nin Türkiye’nin Kıbrıs’a her iki müdahalesinin yasal olduğuna ilişkin 21 Mart 1979 tarihli kararını anımsatmakta ve asılsız iddialarını şiddetle protesto etmektedir.” 
 

Son Güncelleme: 30.07.2019 18:28
Anahtar Kelimeler:
Bağımsızlık İttifakı Mitsotakis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanlığı, Lefkoşa Surları’nda yaşanan çökmeler konusunda açıklama yaptı
Cumhurbaşkanlığı, Lefkoşa Surları’nda yaşanan çökmeler konusunda açıklama yaptı
“Maliye Bakanlığı’nın cari ve muhtelif ödemeleri rutin seyrinde devam ediyor”
“Maliye Bakanlığı’nın cari ve muhtelif ödemeleri rutin seyrinde devam ediyor”
Naci Talat halı saha turnuvası başladı
Naci Talat halı saha turnuvası başladı
Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti yönetim kurulu üyelerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti yönetim kurulu üyelerini kabul etti
Gürcafer: “Sadece iki bölgede yüksek kat iznini savunuyoruz”
Gürcafer: “Sadece iki bölgede yüksek kat iznini savunuyoruz”
Birleşik Kıbrıs - İki Toplumlu Barış İnisiyatifi Mitsotakis’le görüştü
Birleşik Kıbrıs - İki Toplumlu Barış İnisiyatifi Mitsotakis’le görüştü
BES Karpazlıların yürüyüş eylemine destek belirtti
BES Karpazlıların yürüyüş eylemine destek belirtti
Çavuşoğlu, Yödak’ı Ziyaret Etti
Çavuşoğlu, Yödak’ı Ziyaret Etti
Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı’na yönelik taslak plan 10 gün içinde halkın görüşüne sunulacak
Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı’na yönelik taslak plan 10 gün içinde halkın görüşüne sunulacak
Doğu Akdeniz Üniversitesi Yurtlar Birliği DAÜ Vakıf Yöneticiler kurulunu ziyaret etti
Doğu Akdeniz Üniversitesi Yurtlar Birliği DAÜ Vakıf Yöneticiler kurulunu ziyaret etti

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim