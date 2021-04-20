Bağımsızlık İttifakı, Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’i, Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarları ile egemenliğine saygı göstermeye davet etti.

Bağımsızlık İttifakı yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıslı Türklerin, en az Kıbrıslı Rumlar kadar eşit statüye ve devlet hakkına sahip olduğunu vurgulayarak, Rum, Yunan ve AB’nin bunu ancak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın izlemekte olduğu “Egemen Devlet” tezi ile anlayabileceklerini ve kabul edebileceklerini kaydetti.

“Bunun dışında yapılmakta olan tüm görüşmelerde Kıbrıslı Rumlar, Kıbrıs Türklerine ve garantör ülke Türkiye’ye bir ‘azınlık statüsünü’ kabul ettirmeyi amaçlamaktadır” ifadelerine yer verilen açıklamada, şöyle denildi:

“Kıbrıs Türk halkının haklarını inkar, ret ve yok etmek tavrı ve amacı içerisinde olan Kıbrıslı Rumlar ile bir antlaşma yapılması umut ve hayali içerisinde olan siyasilere İttifakımız; Kıbrıslı Rumlara güven duyulabilecek tek bir amelleri olmadığını anımsatmakta ve varsa açıklamaya davet etmektedir.”

Açıklamada, 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’nin sözde tek sahibi ve hükümranı olarak Kıbrıslı Rumlarının uluslararası alanda kabul gördüğü ve Kıbrıslı Türkler bu haktan dışlandığı sürece, çözümün bizzat BM’nin KKTC’yi tanıması olduğu ifade edildi.