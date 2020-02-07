Bağımsızlık İttifakı Cumhurbaşkanı Akıncı'yı istifaya çağırdı

Bağımsızlık İttifakı, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı, cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladığı toplantıdaki bazı sözleri nedeniyle eleştirerek, istifaya çağırdı.

İttifak adına yayımlanan açıklamada, Akıncı’nın Kıbrıs Türk halkı ile Türkiye arasındaki ilişkilere zarar verdiği iddia edilerek, “Türkiye ve KKTC hükümetleri ile uyum ve birlikteliği sağlayamayan Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Kıbrıs Türk Halkının davasına daha fazla zarar vermeden yapabileceği en hayırlı hizmet onuru ile istifa etmesidir” ifadesine yer verildi.