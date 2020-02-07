Bağımsızlık İttifakı Cumhurbaşkanı Akıncı'yı istifaya çağırdı

Bağımsızlık İttifakı, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı, cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladığı toplantıdaki bazı sözleri nedeniyle eleştirerek, istifaya çağırdı.
07 Şubat 2020 Cuma 17:50
Son Güncelleme: 07.02.2020 22:02
Bağımsızlık İttifakı, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı, cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladığı toplantıdaki bazı sözleri nedeniyle eleştirerek, istifaya çağırdı.
Bağımsızlık İttifakı, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı, cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladığı toplantıdaki bazı sözleri nedeniyle eleştirerek, istifaya çağırdı.