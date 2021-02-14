banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
İki devletli çözümü istemeyen var mı?
İki devletli çözümü istemeyen var...
Açılma kararı siyasi intihar olur
Açılma kararı siyasi intihar olur
Bulaşıcı Hastalıklar Yasası yeniden mahkemelik olabilir!
Bulaşıcı Hastalıklar Yasası yeniden mahkemelik...
Statükoya mahkûm muyuz?
Statükoya mahkûm muyuz?
banner376

Bağımsızlık İttifakı CTP’yi eleştirdi…

Bağımsızlık İttifakı, Cumhuriyetçi Türk Partisi’ni “Kıbrıs Türk halkının 24 Nisan iradesine bağlılığını sürdüreceği” yönündeki açıklamasından dolayı eleştirdi.

14 Şubat 2021 Pazar 17:00
Bağımsızlık İttifakı CTP’yi eleştirdi…
banner337
banner351

Bağımsızlık İttifakı, Cumhuriyetçi Türk Partisi’ni “Kıbrıs Türk halkının 24 Nisan iradesine bağlılığını sürdüreceği” yönündeki açıklamasından dolayı eleştirdi.

“Bağımsızlık İttifakı” adına açıklama yapan Hasan Y. Işık, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Kıbrıs’ta federasyon modelinin tükendiğini, artık iki devletli çözümden dışında seçeneğin kalmadığı” yönündeki açıklamaları hatırlatarak, CTP’nin “Kıbrıs Türk halkının 24 Nisan iradesine bağlılığını sürdüreceği” yönündeki açıklamasını “protesto etti”.

banner341
Işık, mart ayı başında düzenlenecek olan BM toplantısına eğemem eşitliğe dayalı iki devletli çözüm modeli ile katılmasının önemli olduğuna işaret etti.

Işık, açıklamada, İttifak olarak CTP’yi, “bağımsızlık-egemen devlet iradesine” saygı göstermeye ve “BM Güvenlik Konseyi kararlarını bunun üzerinde tutmaktan vazgeçmeye, aksi halde KKTC Meclisi’ni terk etmeye” çağırdı.

banner360
Son Güncelleme: 14.02.2021 17:28
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sennaroğlu'ndan başsağlığı mesajı
Sennaroğlu'ndan başsağlığı mesajı
Çakıcı: “Tedbir kapanma değil, bilimsel program olmalı”
Çakıcı: “Tedbir kapanma değil, bilimsel program olmalı”
KTÖS: Yüz yüze eğitim için aşılanma şart
KTÖS: Yüz yüze eğitim için aşılanma şart
Çağatay: “Protokollerin imzalanması kadar hayata geçmesi de önemlidir”
Çağatay: “Protokollerin imzalanması kadar hayata geçmesi de önemlidir”
Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu başsağlığı mesajı yayınladı
Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu başsağlığı mesajı yayınladı
Başbakan Saner, Türkiye'de şehit 13 kişi için taziye mesajı yayımladı
Başbakan Saner, Türkiye'de şehit 13 kişi için taziye mesajı yayımladı
Cumhurbaşkanı Tatar, terör örgütünce öldürülen 13 siville ilgili taziye mesajı yayımladı
Cumhurbaşkanı Tatar, terör örgütünce öldürülen 13 siville ilgili taziye mesajı yayımladı
Özyiğit: “Özel sektör ve esnaf yine unutuldu”
Özyiğit: “Özel sektör ve esnaf yine unutuldu”
Ekonomik Örgütler Platformu çekler konusunda acil önlem talep etti
Ekonomik Örgütler Platformu çekler konusunda acil önlem talep etti
Meclis Genel Kurulu’nun yarınki birleşimi ertelendi
Meclis Genel Kurulu’nun yarınki birleşimi ertelendi

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim