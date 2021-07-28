Bağımsızlık İttifakı: “Borrell’in tehdit içeren açıklamalarını şiddetle protesto ediyoruz”

İttifak, “AB üyesi olan Kıbrıs’ın bir Kıbrıs Rum devleti olmadığını aynı zamanda Kıbrıs Türk devleti olduğunu” ifade ederek, Borrell’e “Kıbrıs ile ilgili her konuda Kıbrıslı Türkleri yerine Türkiye’yi sorumlu tutan açıklamalardan vazgeçmesi” çağrısında bulundu.



İttifak ayrıca, Borrell’in Maraş'ın yeniden açılması planlarının hayata geçirilmesi halinde AB’nin Türkiye'ye yaptırım uygulayacağı “tehdidinde” bulunduğunu ifade ederek, bu girişimi “Kıbrıs Türk halkının uluslararası antlaşmalara ve 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti üzerindeki ortaklığına dayanan haklarını ortadan kaldırmayı amaçlayan boş bir gayret” olarak nitelendirdi.İttifak, “Kıbrıs’ta ‘iki devletli’ seçenekten başka çözüm şansı bırakmadığını” ifade ederek, AB’ye KKTC’yi tanıma çağrısında bulundu.