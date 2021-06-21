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Bağımsızlık İttifakı Borrell’i protesto etti

Bağımsızlık İttifakı, Avrupa Birliği Konseyinin Yüksek Temsilci/Başkan Yardımcısı Josep Borrell’in, Antalya’da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşmekten çekinmesini ş protesto etti.

21 Haziran 2021 Pazartesi 17:30
Bağımsızlık İttifakı Borrell’i protesto etti
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Bağımsızlık İttifakı, Avrupa Birliği Konseyinin Yüksek Temsilci/Başkan Yardımcısı Josep Borrell’in, Antalya’da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşmekten çekinmesini ş protesto etti.

Bağımsızlık İttifakı adına, Josep Borrell’in Antalya Diplomasi Formu için Antalya’da bulunan Tatar ile görüşmekten çekinmesi ile ilgili yazılı açıklama yapıldı.

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Açıklamada, “ Josep Borrell  Kıbrıs konusunda tam bir “haçlı zihniyeti” ile hareket etmekte olduğunu bir kez daha göstermiştir. Çarpık haçlı zihniyeti içerisinde hareket eden AB’nin bu haksız adaletsiz politikaları ile Müslüman Kıbrıs Türk halkının uluslararası antlaşmalara ve 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti üzerindeki ortaklığına dayanan haklarını ortadan kaldırmayı amaçlayan tavrının boş bir gayret olduğunu İttifakımız Josep Borrell’e anımsatmaktadır” denildi. 

Avrupa Birliği’nin KKTC’yi tanıması gerektiği belirtilen açıklamada, “İttifakımız Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşmekten kaçınan Avrupa Birliği Yüksek Temsilci/Başkan Yardımcısı Josep Borrell’i şiddetle protesto etmektedir” denildi.

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Son Güncelleme: 21.06.2021 17:48
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