Bağımsızlık İttifakı Borrell’i protesto etti

Bağımsızlık İttifakı, Avrupa Birliği Konseyinin Yüksek Temsilci/Başkan Yardımcısı Josep Borrell’in, Antalya’da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşmekten çekinmesini ş protesto etti.
Bağımsızlık İttifakı adına, Josep Borrell’in Antalya Diplomasi Formu için Antalya’da bulunan Tatar ile görüşmekten çekinmesi ile ilgili yazılı açıklama yapıldı.
Avrupa Birliği’nin KKTC’yi tanıması gerektiği belirtilen açıklamada, “İttifakımız Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşmekten kaçınan Avrupa Birliği Yüksek Temsilci/Başkan Yardımcısı Josep Borrell’i şiddetle protesto etmektedir” denildi.