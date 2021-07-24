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Bağımsızlık İttifakı BM’yi protesto etti

Bağımsızlık İttifakı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, “Kapalı Maraş’ın yeniden açılmasına ilişkin yapılan açıklamalardan derin endişe duyduğu” açıklamasını protesto etti. 

24 Temmuz 2021 Cumartesi 12:15
Bağımsızlık İttifakı BM’yi protesto etti

Dernek genel başkanı Hasan Y. Işık yazılı açıklamasında, BM Genel Sekreteri’nin, 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’ni, silah zoru ve katliamlar ile ele geçiren Rumların, 58 yıldır gayri meşru statüsü ile Kıbrıs Türk halkının en temel insan haklarına vurduğu “prangaya” sessiz kalırken, “Maraş‘ın insancıl konularda ve temel insan haklarının teslim edilmesi öngörülen KKTC’nin girişimine destek vereceği yerde karşı olmasını”, dernek olarak şiddetle protesto ettiklerini bildirdi. 
Maraş konusundaki BM kararlarını “İnsan hakları ve temel haklara aykırı ve kabul edilemez” bulduklarını, bu kararın iptal edilmesini talep ettiklerini ifade eden Işık, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e ayrıca “AB muktesabatı uyum çalışmalarının başlatılması” için de çağrı yapmasını istedi. 

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Son Güncelleme: 24.07.2021 12:37
Anahtar Kelimeler:
Bağımsızlık İttifakı
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