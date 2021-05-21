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Bağımsızlık İttifakı, Birleşmiş Milletler’e “siyasi eşitlik” çağrısında bulundu

Bağımsızlık İttifakı 33 Bağımsız Sivil Toplum Örgütü Konseyi, “siyasi eşitlik” ilkesi kapsamında, KKTC’ye Güney Kıbrıs ile aynı statüyü tanıyacak prosedürü başlatması için Birleşmiş Milletler’e (BM) çağrıda bulundu.

21 Mayıs 2021 Cuma 16:30
Bağımsızlık İttifakı, Birleşmiş Milletler’e “siyasi eşitlik” çağrısında bulundu
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Bağımsızlık İttifakı 33 Bağımsız Sivil Toplum Örgütü Konseyi, “siyasi eşitlik” ilkesi kapsamında, KKTC’ye Güney Kıbrıs ile aynı statüyü tanıyacak prosedürü başlatması için Birleşmiş Milletler’e (BM) çağrıda bulundu.
Konsey, yayımladığı mesajda, Kıbrıslı Rumların “tek taraflı Avrupa Birliği (AB) üyeliği ve buna bağlı geçerliliğini yitirmiş olan BM parametrelerinin, iki devletli çözüm seçeneğinden başka çıkış yolu bırakmadığını” kaydetti.

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Konsey ayrıca, “Kıbrıs Rum Lider Anastasiadis’in AB’ye Kıbrıslı Türklerin ‘iki devlet’ talebini ‘kabul edilemez ve yasa dışı’ olarak nitelendirdiğini” öne sürerek, Anastasiadis’e çağrıda bulundu ve “işgal etmekte olduğu Cumhurbaşkanlığı makamının silah zoru ile gasp edilen gayri meşru 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’ne ait olduğunu” vurguladı.
 

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Son Güncelleme: 21.05.2021 16:39
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