Bağımsızlık İttifakı, Birleşmiş Milletler’e “siyasi eşitlik” çağrısında bulundu

Bağımsızlık İttifakı 33 Bağımsız Sivil Toplum Örgütü Konseyi, “siyasi eşitlik” ilkesi kapsamında, KKTC’ye Güney Kıbrıs ile aynı statüyü tanıyacak prosedürü başlatması için Birleşmiş Milletler’e (BM) çağrıda bulundu.
Konsey, yayımladığı mesajda, Kıbrıslı Rumların “tek taraflı Avrupa Birliği (AB) üyeliği ve buna bağlı geçerliliğini yitirmiş olan BM parametrelerinin, iki devletli çözüm seçeneğinden başka çıkış yolu bırakmadığını” kaydetti.
Bağımsızlık İttifakı 33 Bağımsız Sivil Toplum Örgütü Konseyi, “siyasi eşitlik” ilkesi kapsamında, KKTC’ye Güney Kıbrıs ile aynı statüyü tanıyacak prosedürü başlatması için Birleşmiş Milletler’e (BM) çağrıda bulundu.