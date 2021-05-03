Bağımsızlık İttifakı, Anastasiadis’i protesto etti

Bağımsızlık İtfifakı, Paskalya konuşmasındaki sözleri nedeniyle Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasaiadis’i şiddetle protesto ettiğini açıkladı.
Kıbrıslı Türklerin 58 yıldır gasp ettikleri Kıbrıs Cumhuriyeti ortaklık ve egemenlik haklarını teslim etmemekte ısrar ve inat eden Anastasiadis’in Bizans hayallerini bu iddialarla kamufle etmeye çalıştığı kaydedilen açıklamada, “İttifakımız Kıbrıs’ta özgürlük ve varlığını borçlu olduğu Osmanlı ve varisleri Kıbrıs Türk halkına yaptığı saygısızlık için Anastasiadis’e özür dilemesi için çağrı yapmaktadır” denildi.