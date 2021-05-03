Bağımsızlık İttifakı, Anastasiadis’i protesto etti

Bağımsızlık İtfifakı, Paskalya konuşmasındaki sözleri nedeniyle Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasaiadis’i şiddetle protesto ettiğini açıkladı.

Bağımsızlık İttifakı Konsey Başkanı Hasan Yılmaz Işık ve Sekreter Ahmet Yıldırım imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk tarafı için “yeni bir Osmanlı İmparatorluğu hayalleri kuranların küstahça tutumlarına bir kez daha şahit olduk” ifadelerini kullanan Anastasiadis eleştirildi.

Kıbrıslı Türklerin 58 yıldır gasp ettikleri Kıbrıs Cumhuriyeti ortaklık ve egemenlik haklarını teslim etmemekte ısrar ve inat eden Anastasiadis’in Bizans hayallerini bu iddialarla kamufle etmeye çalıştığı kaydedilen açıklamada, “İttifakımız Kıbrıs’ta özgürlük ve varlığını borçlu olduğu Osmanlı ve varisleri Kıbrıs Türk halkına yaptığı saygısızlık için Anastasiadis’e özür dilemesi için çağrı yapmaktadır” denildi.