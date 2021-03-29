Bağımsızlık İttifakı AB’yi eleştirdi

KKTC İnsan Hakları Derneği, Bağımsızlık İttifakı Konsey Başkanı Hasan Y. Işık, yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa Birliği liderler zirvesinde, Kıbrıs’ta garantör ülke Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de provakatif ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu iddia ettiği faaliyetlerini durdurmasına yönelik haksız ve hukuksuz çağrıda bulunulmasını şiddetle protesto ettiklerini kaydetti.

Işık, “Avrupa Birliği her ortamda ve her fırsatta Kıbrıs Türklerinin haklarının Kıbrıs Rumları tarafından gasp edilmesine ve ortadan kaldırılmasına çanak tutmakta, cesaret vermekte bunun son örneğini 25 Mart Avrupa Birliği Lider zirvesinde alınan kararla sergilemiş bulunmaktadır” dedi.



