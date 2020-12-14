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Bağımsızlık İttifakı AB Konseyi’nin “Türkiye’ye yaptırım tehditlerini” protesto etti

14 Aralık 2020 Pazartesi 19:11
Bağımsızlık İttifakı AB Konseyi’nin “Türkiye’ye yaptırım tehditlerini” protesto etti
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BAĞIMSIZLIK İTTİFAKI AB KONSEYİ’NİN “TÜRKİYE’YE YAPTIRIM TEHDİTLERİNİ” PROTESTO ETTİ

Bağımsızlık İttifakı, AB Konseyi’nin “Doğu Akdeniz'i Türkiye'ye kapatma baskılarını önce Aralık ayındaki zirvede, şimdi de Mart ayındaki zirvede alınacak kararlarla yaptırım tehditlerini sürdürmesini” protesto ettiğini bildirdi.

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Bağımsızlık İttifakı’ndan yapılan yazılı açıklamada, AB’nin, Türkiye’yi kendi karasularına hapsetmeye yönelik baskılarının hedefinin Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs’taki varlığına yönelik olduğu ifade edilerek, AB’nin adaletsiz zihniyetine son vermesi ve Türkiye’ye Doğu Akdenizdeki haklarından vazgeçmesi için tehditlerde bulunmaktan vazgeçmesi istendi.

Türkiye ve KKTC hükümetlerine AB’ye tepki göstermeleri için çağrıda bulunulan açıklamada, Kıbrıslı Türklerin ortaklık haklarını inkar eden AB’nin, Doğu Akdeniz’de barışı tehdit eden esas unsur olduğu ve AB’nin bu hak ve hukuk ihlalini hak gören politikaları şiddetle protesto edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bağımsızlık İttifakıAB Konseyi
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