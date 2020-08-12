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Bağımsız Gençlik Derneği 1. Olağan Genel Kurulu Yapıldı

DERNEK BAŞKANLIĞINA HÜSEYİN ARAN GETİRİLDİ

12 Ağustos 2020 Çarşamba 18:20
Bağımsız Gençlik Derneği 1. Olağan Genel Kurulu Yapıldı
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DERNEK BAŞKANLIĞINA HÜSEYİN ARAN GETİRİLDİ

Lefkoşa, 12 Ağustos 20 : Bağımsız Gençlik Derneği Başkanı Hüseyin Aran oldu.

Dernekten verilen bilgiye göre, derneğin “1. Olağan Seçimli Genel Kurulu” dün Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirildi.

Genel kurul toplantısında faaliyet raporu okunarak üyelerin bilgisine sunuldu. Ayrıca yeni kurullar seçildi.

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Yönetim Kurulu şöyle oluştu:

“Başkan Hüseyin Aran, Başkan Yardımcıları Ecem Namıkkemaloğlu ve Hakkı Çinkılıç, Genel Sekreter Metin Sunal, Mali Sekreter Berk Özanlar, Örgütlenme Sekreteri Hüseyin Kunduracı, Dış İlişkiler Sekreteri Toygar Türkmaya, Sosyal Faaliyetler Sorumlusu Aydın Çınaroğlu, Basın Yayın Sorumlusu Eda Türkeş, Eğitim Sekreteri Cenker Hürtürk, Üyelik İşlemleri Sorumlusu Hurşit Yakuş, Faal Üye Sema Yüksektepeli, Yedek Üyeler Göksu Örs ve Berke Cansoy.

Denetim Kurulu Başkanı Pınar Abuş, Sözcü Serat Özcevher, üye Türkay Çınarlı, yedek üye Jale Dinçer.

Disiplin Kurulu Başkanı Hakkı Taşkan, Sözcü Doğu Manalı, üye Asrın Tümer ve yedek üye Ahmet Abuş.”

(EMR/ ŞEB)FOTOĞRAFLI

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