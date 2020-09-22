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Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş: “bırakın Kendi Demokrasimizi Yaşayalım”

Lefkoşa, 22 Eylül 20 : Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, seçim süreci boyunca algı operasyonları yapıldığını kaydederek, “Bırakın kendi demokrasimizi yaşayalım” dedi.

22 Eylül 2020 Salı 12:06
Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş: “bırakın Kendi Demokrasimizi Yaşayalım”
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Lefkoşa, 22 Eylül 20 : Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, seçim süreci boyunca algı operasyonları yapıldığını kaydederek, “Bırakın kendi demokrasimizi yaşayalım” dedi.
Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş’ın seçim bürosundan verilen bilgiye göre, Haber Kıbrıs’ta program katılan Denktaş, gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Hükümetin barları kapatmasını eleştiren Denktaş, itinasız davranan 2-3 işletmenin olabileceğine bunun yanında birçok işletmenin kurallara uyduğuna dikkat çekerek, bu işletmelerin gelirlerin de ancak çalışanlarını ödemeye yettiğini söyledi.
“Sosyal medyada iki yer çıktı diye bütün hepsi kapatıldı” diyen Denktaş,  hükümeti de aslında sosyal medyanın yönettiğini ileri sürdü.
Denktaş, özellikle Surlariçi’nde önemli bir kesim bulunduğuna, oraları çalıştıranların da gençler olduğuna işaret ederek:  “Şimdi annelerinin ve babalarının ellerine bakmadan çalışan bu çocuklara mı kafayı taktınız?” dedi.
“ÖĞRENCİLERİ ÖNCEDEN GETİRMELİYDİK”
Bulaşıcı Hastalıklar Yasasının yetkiyi Sağlık Bakanlığı’na verdiğini daha sonrasında ise yeni bir madde getirilerek Bakanlar Kurulu’nun onayının da eklendiğini anımsatan Denktaş, şimdi de Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin elinde olduğunun söylendiğine değindi.

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Ülkede öğrenci olmadığından ekonominin çöktüğüne işaret eden Denktaş, şunları kaydetti:
“Öğrenciler beni arıyor ama onlara cevap veremiyorum. Gelecek olanları kim taşıyor diye bakıyoruz altından bir milyonluk masraf çıkmış ve iki şirkete ihalesiz verilmiş. 501 tane yeni personel aldınız. Hepsinin eline ver bir telefon karantinadakileri görüntülü arasınlar. Bu şekilde yap kontrolü. Açsınlar günde 10 defa telefon, 5000 kişi yapar. Öğrencilerin birçoğu vazgeçmiş durumdadır. Bu çocukları önceden getirmeliydik.”
Yaşanan sıkıntılar ile ilgili sendikalarla gerçek anlamda bir diyalog kurulması gerektiğini de kaydeden Denktaş, geçen süreç içerisinde sendikaların muhalefet ile birlikte hükümete çok anlayışlı davrandığını belirtti.
 “ELİMİZDE KALAN SON KALEMİZ DEMOKRASİMİZDİR” 
Seçim süreci boyunca algı operasyonları düzenlendiğini söyleyen Denktaş, “Çok gezen arkadaşla sandıklar açıldıktan sonra halk görüşecektir. Sandıkta geçemeyen başka hesapların peşindedir, onun da önüne geçeceğiz” dedi.
Kıbrıs Türk halkının kendi demokrasisini yaşaması gerektiğini belirten Denktaş,  “Elimizde kalan son kalemiz demokrasimizdir. Bizler koyun sürüsü değiliz. Kavga etmeyen ancak dik duruştan vazgeçmeyen biri olarak halk beni gördü. Şu anda kendimi halkın adayı gibi görüyorum” ifadelerini kullandı.
(AK/HA)

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