banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1111
ALTIN
472.836
DOLAR
7.5323
STERLİN
9.7812
EURO
8.9046
Tatar heyecanı, UBP’ye yansırsa...
Tatar heyecanı, UBP’ye yansırsa...
Plastik sandalyede kortizon tedavisi !
Plastik sandalyede kortizon tedavisi !
Bu sektörün torpili kimden!
Bu sektörün torpili kimden!
Otelciler Birliği neyin kafasını yaşıyor
Otelciler Birliği neyin kafasını yaşıyor
banner376

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Özersay, Sönmezler Ocağı’nı Ziyaret Etti

ÖZERSAY: “PROAKTİF DİPLOMASİYLE DÜNYANIN BİZİ MUHATAP ALMASINI SAĞLAYACAĞIZ”

17 Eylül 2020 Perşembe 18:09
Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Özersay, Sönmezler Ocağı’nı Ziyaret Etti
banner337
banner351

ÖZERSAY: “PROAKTİF DİPLOMASİYLE DÜNYANIN BİZİ MUHATAP ALMASINI SAĞLAYACAĞIZ”

Lefkoşa, 17 Eylül 20 : Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, Sönmezler Ocağı’nı ziyaret etti.

Özersay’ın basın ofisinden verilen bilgiye göre, Sönmezler Ocağı’nda vatandaşla biraraya gelen Özersay, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı, Cumhurbaşkanlığı vizyonunu paylaştı.

Kudret Özersay, Cumhurbaşkanı seçildiği takdirde; “ayrıştıran, bölen bir değil, toplumu birleştiren, herkesi kucaklayan bir liderlik” benimseyeceğini ifade etti. Özersay, ayrıca “Cumhurbaşkanı” olarak Kıbrıs Türkü’nün sesini uluslararası platformlarda duyurmak ve haklarını aramak için çalışacağını aktardı.

banner341
Özersay, mesleki deneyimleri doğrultusunda verdiği tüm sözleri yapabileceğine inandığını, o nedenle böyle bir yola çıktığını belirtti.

Uluslararası alanda izleyeceği proaktif diplomasiyle dünyanın Kıbrıs Türkü’nü muhatap almasını sağlayabileceğini dile getiren Özersay, sadece devletlerle değil, uluslararası örgütler ve petrol şirketleriyle de doğru bir iletişim içinde olarak Kuzey Kıbrıs Türk Devleti’nin hak ve menfaatlerine sahip çıkacağını anlattı.

2015 Cumhurbaşkanlığı seçiminde vizyonunu ortaya koyarken Kapalı Maraş açılımının da projelerinden biri olduğunu hatırlatan Kudret Özersay, “O gün bu projeye gülenler bugün Maraş’ın açılabileceğini söylemeye başladılar” dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin hemen ardından envanter çalışmasının tamamlayacağını söyleyen Özersay, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde yıl sonuna önemli adımları atabileceğine inancının tam olduğunu ifade etti.

(EMR/FEZ)     FOTOĞRAFLI

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı, Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Akıncı: “çözüm Fırsatı Kapımızı Yeniden Çalacak”
Cumhurbaşkanı, Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Akıncı: “çözüm Fırsatı Kapımızı Yeniden Çalacak”
Arıklı: “Gutteres, federasyon arayışına son vermeli”
Arıklı: “Gutteres, federasyon arayışına son vermeli”
Bakanlar Kurulu tamamlandı
Bakanlar Kurulu tamamlandı
Yks Ek Yerleştirme Başvuruları 23 Eylül’de Tamamlanacak
Yks Ek Yerleştirme Başvuruları 23 Eylül’de Tamamlanacak
Güzelyurt Açık Pazarı Bu Hafta Yeni Yerinde Hizmet Verecek
Güzelyurt Açık Pazarı Bu Hafta Yeni Yerinde Hizmet Verecek
Haspolat’taki Üst Geçit Yapım Çalışmalarından Dolayı Yol Kapalı Olacak
Haspolat’taki Üst Geçit Yapım Çalışmalarından Dolayı Yol Kapalı Olacak
Özersay: Kısır Bir Sürece Hapsolmamak İçin Doğal Gaz Paylaşım Müzakeresiyle Başlamalıyız
Özersay: Kısır Bir Sürece Hapsolmamak İçin Doğal Gaz Paylaşım Müzakeresiyle Başlamalıyız
Tarım Bakanı Oğuz Esentepe Ve Tatlısu Balıkçı Barınaklarında İncelemelerde Bulundu
Tarım Bakanı Oğuz Esentepe Ve Tatlısu Balıkçı Barınaklarında İncelemelerde Bulundu
Girne’de Kreşler Denetlendi
Girne’de Kreşler Denetlendi
K.t. Tabipleri Birliği,  türk Tabipleri Birliği’ne Dayanışma Bildirdi
K.t. Tabipleri Birliği,  türk Tabipleri Birliği’ne Dayanışma Bildirdi

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim