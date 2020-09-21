Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Özersay, Şehir Planlama Dairesi, Lefkoşa Kaymakamlığı Ve Tapu Dairesi’ni Ziyaret Etti

ÖZERSAY: “BU ZOR GÜNLER GEÇECEK”

Lefkoşa, 21 Eylül 21 : Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, Şehir Planlama Dairesi, Lefkoşa Kaymakamlığı ve Tapu Dairesi’ni ziyaret etti.

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay’ın seçim bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Özersay, ziyaret ettiği kamu dairelerindeki çalışanlarla sohbet ederek, çalışanların sıkıntılarını dinledi.

Özersay’a ziyaretlerinde İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ve Halkın Partisi Lefkoşa Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu eşlik etti.

Kudret Özersay, içinde bulunulan zor günlerin toplumsal birliktelikle aşılabileceğini söyleyerek “Bu zor günler geçecek” dedi. Özersay, fedakarlık ve özveriyle çalışan herkese emeklerinden dolayı teşekkür etti.

(HUR/FEZ) FOTOĞRAFLI