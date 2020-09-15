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Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Özersay, Çatalköy Ve Esentepe Belediyelerini Ziyaret Etti

ÖZERSAY BELEDİYE ÇALIŞANLARINA EMEKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ 

15 Eylül 2020 Salı 19:10
Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Özersay, Çatalköy Ve Esentepe Belediyelerini Ziyaret Etti
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ÖZERSAY BELEDİYE ÇALIŞANLARINA EMEKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ 
Lefkoşa, 15 Eylül 20 (.): Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, Çatalköy ve Esentepe Belediyelerini ziyaret etti. 
Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay’ın seçim bürosundan verilen bilgiye göre, Belediye Başkanları ve çalışanlarıyla bir araya gelen Özersay, pandemi nedeniyle dünyadaki tüm ülkeler gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de zor günlerden geçtiğini söyledi. 

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Bu zor süreçte verdikleri emek ve yaptıkları fedakarlıklar için tüm belediye çalışanlarına teşekkür eden Özersay, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı ve cumhurbaşkanlığı vizyonunu paylaştı. 
Cumhurbaşkanı olduğu takdirde Kıbrıs Türkü’nün sesini tüm uluslararası platformlarda duyuracağını, hak ve menfaatlerine sahip çıkacağını ifade eden Kudret Özersay, ülke içinde ise ayrıştırmadan uzak, birleştirici bir liderlik üstleneceğini aktardı.
(AK/GÜL) FOTOĞRAFLI
 

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