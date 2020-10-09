Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Özersay, Akdenizliler Derneği’ni Ziyaret Etti

“CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ, ULUSAL DAVAYI KİMİN SAVUNACAĞINI SEÇECEĞİMİZ, PARTİLER ÜSTÜ BİR SEÇİMDİR”

Lefkoşa, 9 Ekim 20 : Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, Akdenizliler Derneği’ni ziyaret etti.

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay‘ın seçim bürosundan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı seçiminin diğer seçimler gibi olmadığını belirten Özersay, cumhurbaşkanlığını partiler üstü bir görev yeri olarak tanımladı; “Ulusal davayı kimin savunacağını, kimin bizi uluslararası alanda temsil edeceğini belirleyeceğimiz bir seçimdir”dedi.

Özersay, “Bu nedenle farklı siyasi partilere gönül verilse de dış politikada, dünyayla, Rumlarla ve Türkiye’yle olan ilişkilerimizde esas misyonu üstlenecek olan, hak ve menfaatlerimizi koruyacak, sesimizi duyuracak olan kimdir sorularının cevabını bulmamız gereken bir seçimdir” diye konuştu.

“KKTC’NİN ARTAN ÖNEMİNİN FARKINDA OLACAK BİR CUMHURBAŞKANINA İHTİYACIMIZ VAR”

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde farklı dönemlerde farklı konuların öne çıktığını aktaran Özersay, 1968 yılından günümüze Kıbrıs sorununun federal temelde çözülmesi için müzakerelerin ana eksen oluşturduğunu söyledi.



Özersay şöyle konuştu:“Bugüne kadar cumhurbaşkanı seçerken müzakereleri sürdürme görevini yerine getirecek kişiyi belirliyorduk. Oysa artık mesele bunun çok dışındadır. Kıbrıs Rum tarafı bizimle zenginliği ve yönetimi paylaşmak istemediği ve konforlu bir ortamda yaşadığı için paylaşmaya dayalı federal bir ortaklığın gerçekçi olmadığını, bu konuda ısrarcı olmanın Kıbrıs Türk halkını ancak ve ancak müzakere masasına hapsetmek anlamına geleceğini artık bilmek gerekiyor. Neyi müzakere edeceğimizi konuşmamız, yeni fikirleri ortaya koymamız lazım. Bunun da yolu özellikle ekonomik ve ticari ilişkiler üzerinden iki tarafı yakınlaştırmaktır. Önce doğal gazı nasıl paylaşacağımızı oturalım konuşalım. Doğu Akdeniz bölgesindeki yeni gelişmeler çerçevesinde KKTC’nin artan öneminin farkında olacak bir cumhurbaşkanına ihtiyacımız var.”“BİLGİ VE TECRÜBEMİ MEMLEKETİM İÇİN KULLANMAK İSTİYORUM”“Doğu Akdeniz bölgesinde, uluslararası aktörler, güçler cirit atarken onlarla aşık atabilecek, Türkiye’yle de stratejik ortaklık yapabilecek, diyalog halinde çalışabilecek bir cumhurbaşkanı olmazsa olmazdır” diyen Özersay, uluslararası hukuk, uluslararası ilişkiler, deniz hukuku bilgisi ve proaktif bir politikayla KKTC’yi ileriye taşıyabilecek olan yeni bir cumhurbaşkanın Kıbrıs Türk halkının menfaatine olacağını söyledi.Özersay, “Bu düşüncelerle bir vizyon ortaya koydum. Bu vizyonla bunları yapabileceğime inanıyorum. Elde ettiğim birikim ve tecrübeyi memleketim için kullanmak istiyorum” dedi.(AK/ÖK) FOTOĞRAFLI