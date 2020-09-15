Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Denktaş, Resmi Propaganda Döneminin Başlaması Sonrası Yayınladığı Videolu Mesajla Seçmenlere Seslendi, Vizyonunu Anlattı

DENKTAŞ: “YENİ BİR GELECEK İNŞA ETMEK GEREKİYOR”

Lefkoşa, 15 Eylül 20 : Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, insanı, doğayı ve tüm canlıların yaşam hakkını savunan moral değerlere sahip olunan bir geleceği inşa etmek gerektiğini söyledi.

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş’ın seçim bürosundan verilen bilgiye göre, Denktaş, resmi propaganda döneminin başlaması sonrası yayınladığı videolu mesajla seçmenlere seslendi, vizyonunu anlattı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, Kıbrıs Türk Halkının kendi geleceğini belirleme hakkının demokratik iradesinin, siyasi alana devlet olarak yansıması olduğuna vurgu yapan Denktaş, 17 Şubat 2008 tarihinde Sırbistan’dan bağımsızlığını ilan eden Kosova kendi kaderini tayin etme hakkını dünyaya ilan ederek devletini kurduğunu anımsattı

Denktaş şöyle devam etti:

“Bu gelişme üzerine Birleşmiş Milletler, Uluslararası Adalet Divanından bağımsızlık ilanının uluslararası hukuka ters düşüp düşmediğini sorumuştur. 22 Temmuz 2010 tarihinde Uluslararası Adalet Divanı, Kosova halkının bağımsızlık ilanının uluslararası hukuka ters düşmediği görüşünü açıklamıştır.

Uluslararası Adalet Divanı görüşünü oluştururken çeşitli devletlerden görüşler almıştır. Bu devletlerden bir tanesi de bizim kurucu orağı olduğumuz Kıbrıslı Rumların işgal altında tuttuğu ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ idi. Tabii Kıbrıslı Rumlar işgal altında tuttukları devlet adına sundukları görüşlerinde Kıbrıslı Türklerin konu ile düşüncelerini yansıtmamışlardı. Kıbrıslı Rumlar Uluslararası Adalet Divanına sundukları görüşlerinde, Kosovalıların Sırp Cumhuriyeti içerisinde azınlık olduklarını, bir halk olmadıkları tezlerini ileri sürmüş ancak sonunda Adale Divanı bu görüşü reddetmiştir. Kosova hala BM üyesi olamasa da bugün artık birçok ülke tarafından tanınan bağımsız bir cumhuriyettir. Bir başka uluslararası mahkeme olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ise, mülkiyetle ilgili verdiği kararın gerekçeleri arasında KKTC’yi ‘alt yönetim’ olarak tanımlamış ve o günden bugüne uluslararası arenada ‘alt yönetim’ olarak tanımlanmaktayız.”

“ATALARIMIZ BUNUN İÇİN ÖLMEDİLER”

Özgürlüğü için canını veren bu halkın kendi kaderini tayin etme hakkını kullanarak ilan ettiği KKTC’yi bir alt yönetim olarak göstermenin, verilen bağımsızlık mücadelesini hiçe saymak demek olduğunu ifade eden Denktaş: “Atalarımız bunun için ölmediler. Yazılan destanlar alt yönetim olmak için yazılmadı. Nasıl ki Kosovalılar haklı olarak kendi kaderlerini tayin etme hakkını kullandılar ve kabul gördüler, bizler de bu yönde mücadele etmeliyiz.” dedi.

“ YENİ BİR CUMHURİYET…”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Yeni bir Cumhuriyet dönemine geçilmesinin artık kaçınılmaz olduğuna değinen Denktaş, KKTC’yi “alt yönetim” tanımlamasından kurtararak halkı uluslararası toplulukla her alanda buluşturmak gerektiğini kaydetti.



Denktaş, şöyle devam etti:“Yeni bir Cumhuriyet KKTC’nin ortadan kalkması anlamına gelmemektedir. Yeni bir Cumhuriyet yeni bir Anayasa demektir. Fransa tarihinde 5. Cumhuriyet Dönemini yaşamaktadır. Tarihsel ve toplumsal olayların gelişimine bağlı olarak anayasal değişikliklerle Fransa, Fransa olmaya devam etmiştir. Yeni bir Cumhuriyet kendimizi tarihin akışına bırakmamak, kendi tarihimizi yazacak koşulları yaratmamız demektir. Yeni bir Cumhuriyet, kaderimizi sadece masada federasyon görüşmelerine bağlamayacağımız koşulların yaratılması demektir.Yeni bir Cumhuriyet kendi devletimizi biz Kıbrıslı Türklerin kendi devletlerini de Kıbrıslı Rumların ve Kıbrıs adasını birlikte yöneteceğimiz yeni koşuların yaratılması demektir.”“MUTLU İNSANLARIN YAŞADIĞI BİR ÜLKE İNŞAA ETMEK”Denktaş, yeni bir Cumhuriyetin ne özel sektör yatırımcısının düşman görüldüğü, ne kamu çalışanlarının koşullarına göz dikildiği ne de özel sektör çalışanının esnaf ve zanaatkarın üvey vatandaş görüldüğü yeni bir toplumsal düzene geçiş demek olduğunu kaydederek, daha fazla özgürlük daha fazla eşitlik daha fazla insan hakları ve uluslararası kurallara daha fazla uyum anlamına da geldiğini belirtti.Sadece maddiyatın “değer” bulduğu toplumsal koşulların yerine, insanı, doğayı ve tüm canlıların yaşam hakkını savunan moral değerlere sahip olunan bir geleceği inşa etmek gerektiğini vurgulayan Denktaş, mutlu insanların yaşadığı bir ülke inşa etmek gerektiğini ifade etti.Denktaş video mesajını şöyle tamamladı.“Benim bir hayalim var böylesine. Bu yolda yürümeye kararlıyım. Atalarımızın bize bıraktığı mirasa sahip çıkarak onu bizden sonra gelecek kuşaklara daha iyi daha güçlü bir durumda devretmek istiyorum. Geçen yıllar içerisinde hayallerimiz de elimizden alınmış, hatta hayal edebilme arzularımızı köreltmiş de olabilirler.“BİZ BAŞARIRIZ…”“Ancak biz Kıbrıslı Türkleriz. Kökleri bu topraklara ‘argasti’ gibi yerleşmiş bu vatanın sahipleriyiz. Biz başarırız. Yeni Zamanlar Yeni bir Cumhuriyet hayal etmek zamanıdır. 11 Ekim2020 bu hayali gerçekleştirebilmemiz için ilk eylem günümüz olacaktır. Gelin ortak hayalimiz için güçlerimizi birleştirelim yeni bir ülkeyi birlikte inşa edelim.”(AK/HÖ)