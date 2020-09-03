Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Denktaş, Hayvancılar Birliği’ni Ziyaret Etti

DENKTAŞ: “İNSANIMIZ ÜLKENİN GELECEĞİNİ DÜŞÜNEREK TERCİHİNİ AKLIYLA YAPMALI”
Lefkoşa, 3 Eylül 20 (.): Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, “Cumhurbaşkanlığı seçiminde insanımız tercihini aklıyla yapmalı ve bu ülkenin geleceğini düşünerek sandığa gitmelidir” dedi.
Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, Hayvancılar Birliği’ni ziyaret etti.
“BİR EYLEM DE SANDIKTA BENİM İÇİN İSTİYORUM”
Denktaş, “Bu seçim bir siyasi partiler seçimi değil, ülkenin iç dağınıklığını toparlayabilecek, Kıbrıs sorununa hakim bir lider belirleme seçimidir” diyerek, diğer adaylara baktıktan sonra kendini bir adım önde gördüğünü belirtti.
Denktaş, “İnsanımız tercihini aklıyla yapmalı ve bu ülkenin geleceğini düşünerek sandığa gitmelidir” dedi.
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