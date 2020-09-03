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Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Denktaş, Hayvancılar Birliği’ni Ziyaret Etti

DENKTAŞ: “İNSANIMIZ ÜLKENİN GELECEĞİNİ DÜŞÜNEREK TERCİHİNİ AKLIYLA YAPMALI”

03 Eylül 2020 Perşembe 18:07
Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Denktaş, Hayvancılar Birliği’ni Ziyaret Etti
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DENKTAŞ: “İNSANIMIZ ÜLKENİN GELECEĞİNİ DÜŞÜNEREK TERCİHİNİ AKLIYLA YAPMALI”
Lefkoşa, 3 Eylül 20 (.): Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, “Cumhurbaşkanlığı seçiminde insanımız tercihini aklıyla yapmalı ve bu ülkenin geleceğini düşünerek sandığa gitmelidir” dedi.
Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, Hayvancılar Birliği’ni ziyaret etti.
“BİR EYLEM DE SANDIKTA BENİM İÇİN İSTİYORUM”

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Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş’ın seçim bürosundan verilen bilgiye göre, birlik yönetimi ile görüşen Denktaş, “Bakanlık dönemimde başımın en büyük derdi olan Hayvancılar Birliği’ni ziyaret ediyorum. En büyük derdi diyorum çünkü sorunu çoktu. Kendileri ile çok tartıştık, çok da eylemlerini gördük. Şimdi bende sizden bir eyleminizi daha istemeye geldim, bu da bana destek eylemidir” ifadelerini kullandı.
Denktaş, “Bu seçim bir siyasi partiler seçimi değil, ülkenin iç dağınıklığını toparlayabilecek, Kıbrıs sorununa hakim bir lider belirleme seçimidir” diyerek, diğer adaylara baktıktan sonra kendini bir adım önde gördüğünü belirtti.
Denktaş, “İnsanımız tercihini aklıyla yapmalı ve bu ülkenin geleceğini düşünerek sandığa gitmelidir”  dedi.
(AK/GÜL) FOTOĞRAFLI
 

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