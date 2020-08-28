Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Denktaş Gazimağusa’yı Ziyaret Etti

“PANDEMİ DÖNEMİNDE VATANDAŞ DEVLETİ YANINDA HİSSETMELİYDİ…HÜKÜMET BUNU BAŞARAMADI”

Lefkoşa, 28 Ağustos 20 (.): Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, vatandaşın pandemi döneminde devleti yanında hissetmesi gerektiğini belirterek hükümetin bunu başaramadığını savundu.

Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Denktaş, Gazimağusa’da Mücahit Komutanları Derneği’ni ziyaret ederken, Küçük Sanayi bölgesini gezdi ve Perşembe Pazarında vatandaşlar ile bir araya geldi.

Mücahit Komutanları Derneği’ni ziyaretinde konuşan Denktaş, siyasetteki tecrübesi ile hükümetin yarattığı belirsizlik tablosunu ortadan kaldırmak amacıyla aday olduğunu söyleyerek, değişik partilerin tabanlarından, kararsızlardan ve seçime gitmeyi düşünmeyen kişilerden kendisine destek geldiğini belirtti.

“Mahkûmuz bunu mutlaka hayata geçirmeliyiz” denilen iki toplumlu, iki kesimli federasyon teziyle bir yere varılamayacağının görüldüğünü söyleyen Denktaş, “Yeni bir yol çizmemiz lazım. Bu yeni yolu çizerken de gerçeklere dayalı hareket etmek bizim boynumuzun borcu. ‘Bu olamıyorsa ne olabiliri?’ konuşmamız gerekir. Eğer, uzlaşamıyorsak, anlaşamıyorsak ucu açık değil, ufku açık bir yaklaşımla olaylara yaklaşmamız gerekir.” dedi.

“Bu anlamda ben önce kendi içimizin toparlanması gerektiğine inanıyorum” diyen Denktaş, “var olan dağınıklığı giderilmesi gerektiğine inandığını, olabildiğince geniş bir mutabakat sağlamak, Türkiye ile o mutabakatı müşterek hedef haline getirmek suretiyle yeni bir sayfa açmak durumunda olduklarını” söyledi.

Denktaş konuşmasına şöyle devam etti:

“Bütün dünya eski normalden, yeni normale geçmeyi düşünüyor. Biz de bu geçişten nasibimizi almak durumundayız. Birçok ülkede artık yaklaşımlar değişecek, en kapitalist sisteme dayalı ülkeler bile sosyal devletin önemi kavramış durumda. Bizim ülkemizde maalesef olabilecek bir şeyi, uzun yıllardır ve özellikle bu pandemi döneminde bir kenara atmış durumdayız. Yaşlısına, muhtacına, işi olup işsiz kalanına, hiç işi olmayanına devletin çok daha yakın davranması gerekirdi. Devleti sevdirmemiz gerekirdi bu pandemi döneminde. Hükümetimiz sağ olsun tam aksi noktalara götürdü. Böylesi bir boşluk yani hem içte önderlik, hem masada önderlik konusunda bir boşluk gördüğüm için vatandaşa bir alternatif yaratmak için bende aday oldum. Sizlerin desteğini bekliyorum.”

KÜÇÜK SANAYİ VE PERŞEMBE PAZARINA ZİYARETLER

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, Gazimağusa temasları kapsamında küçük sanayi bölgesini de ziyaret ederek işletme sahipleri ve çalışanlarla sohbet ederek seçim vizyonunu anlattı, sorunları dinledi.

Daha sonra perşembe pazarında esnaf ve alışveriş yapan vatandaşlar ile bir araya gelen Denktaş, burada da sohbetler gerçekleştirdi.

Denktaş ayrıca, pazardan alışveriş de yaptı.

(GÖZ/ŞEB)FOTOĞRAFLI