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Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Denktaş Bulaş Hızı Aşağıya Çekilene Kadar Eğitime Ara Verilmesini İstedi

Lefkoşa, 7 Eylül 20 : Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, bulaş hızının aşağıya çekildiği bir ortama kadar okulların derhal eğitime ara vermesi konusunda hükümete çağrıda bulunarak, aksi halde bulaşın hızla yayılmasının sorumluluğunun hükümette olacağını söyledi.

07 Eylül 2020 Pazartesi 14:21
Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Denktaş Bulaş Hızı Aşağıya Çekilene Kadar Eğitime Ara Verilmesini İstedi
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Lefkoşa, 7 Eylül 20 : Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, bulaş hızının aşağıya çekildiği bir ortama kadar okulların derhal eğitime ara vermesi konusunda hükümete çağrıda bulunarak, aksi halde bulaşın hızla yayılmasının sorumluluğunun hükümette olacağını söyledi.

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş’ın seçim ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Lefke temasları sırasında konuşan Denktaş, Ana sınıf, İlkokul 1. ve 2. Sınıf öğrencilerinin bugün yüz yüze eğitimin önemli olduğunu fakat bulaşın hızla yayılmasından dolayı da riskli bir süreçten geçildiği kaydedildi.

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Sağlık Bakanlığı ve Eğitim Bakanlığı’na çağrıda bulunan Denktaş, okulların belirli müddet kapalı kalması gerektiğini söyleyerek bulaşın hızının aşağıya çekildiği bir ortamda okulların açılmasının yapılacak en doğru iş olduğunu ifade etti.

“Çocuklarımızın elbette yüz yüze eğitime ihtiyacı var. Ancak sağlık tehdidi şu an için eğitimden çok daha önemli. Eğitimde ortaya çıkacak kayıp, süreç içerisinde tamamlanabilir. Ancak sağlık açısından yaşanacak olumsuzluklar telafi edilemeyebilir.” İfadelerini kullanan Denktaş, Hükümetin, seçim var diye “Okulları da açtık” propagandası yaptığını, ancak salgının, çocuklarının ve ebeveynlerin sağlığının çok daha önemli olduğunu dile getirerek eğitime bir müddet ara verilmesi çağrısını yineledi.

“BU İŞİN ŞAKAYA GELİR TARAFI KALMADI ARTIK”

“Önemle bu çağrıyı yapıyorum. Dikkatle dinlemelerini ve değerlendirmelerini bekliyorum hükümet edenlerin. Bu işin şakaya gelir tarafı kalmadı artık. Bazı okullarımızdan henüz doğruluğu teyid edilmemiş olumsuz mesajlar alıyorum. Ancak bu tehdidin ortada olduğu kesin. Her ne kadar idare etseniz de teneffüste kontrol altına almanız mümkün olmayacaktır” diyen Denktaş, bugün bu çağrısına yanıt beklediğini ifade ederek aksi halde bulaşın çocuklardan başlayarak hızlı şekilde yayılmasının sorumluluğu ve vebalinin de  bütün hükümetin üstünde olacağını vurguladı.
(HUR/ŞEB)
 

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