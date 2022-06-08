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Bağımsız Şoför Okulları Birliği’nden uyarı eylemi

08 Haziran 2022 Çarşamba 12:25
Bağımsız Şoför Okulları Birliği’nden uyarı eylemi

 Bağımsız Şoför Okulları ve Sürücü Kursları Birliği, “sürüş ehliyetleri sınav sisteminde yasa dışı uygulamalar yapıldığı” gerekçesiyle Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı önünde uyarı eylemi yaptı.

Bakanlık önüne araçlarıyla gelen şoför okulları, sınav müracaatında bulunan 4000’den fazla vatandaşın sınav tarihi beklediğini, 200’den fazla vatandaşın ise haksız yere sınavının iptal edildiğini öne sürerek, ilgili dava dosyalarını hazırladıklarını belirtti.

İyi İdare Yasası’nın 15’inci maddesinin 3’üncü fıkrasına göre yapılan müracaatlara 30 gün içerisinde yazılı bir cevap verilmesi gerektiğini belirten Birlik temsilcileri, 8 Nisan tarihinde yaptıkları müracaatlar için henüz bir yanıt alamadıklarını, çalışma ve öğrenci izni ile ülkede bulunanların izin sürelerinin dolduğunu ile sürdü.

Birlik temsilcileri, ilgili tüzük gereğince sınavdan üç gün öncesine kadar sınava giremeyeceğini bildiren kişilerin sınavlarını ücretsiz erteleme hakkı olduğunu hatırlatarak, son zamanlarda “sağlık raporu” sunulmuş olmasına rağmen, bu hakkın tanınmadığını, yeniden harç ödeyip müracaat edilmesinin zorunlu kılındığını savundu.

- “Sorunlar günden güne artıyor”

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Şoför okulu işletmecileri, 4 ay önce sorunlara çözüm bulunacağı sözü aldıklarını ancak o günden itibaren sorunların daha da arttığına işaret ederek, bir an önce çözüm bulunmaması halinde vatandaşlarla birlikte daha büyük bir eylem yapacaklarını duyurdu.

- Arıklı: “Sorunu biliyoruz. Çözmek durumundayız. Çözeceğiz”

Birlik Yönetim Kurulu üyeleri tarafından yapılan açıklamaların ardından, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı eylemcilerin arasına katılarak, sorunlarını dinledi.

Bakan Arıklı, sürüş ehliyetleri konusunda ciddi bir sıkıntı yaşandığını, Maliye ile ek mesai ve müfettiş kadrosuna ilişkin tartışmalar yaşadıklarını belirterek, eylemcilerin haklı olduğunu kaydetti.

Arıklı, “Sorunları biliyoruz. Sorunları en kısada çözmek durumundayız, çözeceğiz” şeklinde konuştu.

Devletin de bu sınavlarda alınan harçlardan gelir elde ettiğini, bu noktada müfettiş kadrosu açılımının büyük bir yük olmaması gerektiğini söyleyen Arıklı, kısa vadede ek mesai sorununu çözerek müfettişlerin daha fazla sınav yapmalarını sağlama, ardından ise kademeleri olarak müfettiş sayısını artırma konusunda kararlı olduklarını ifade etti.

Cuma günü Bakanlar Kurulu öncesi, birlik temsilcilerinin kendisini ziyaret etmesi ve tüm bu sorunları kendisine iletmesini talep eden Arıklı, Bakanlar Kurulu’nda bu sorunların görüşüleceğini söyledi.

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