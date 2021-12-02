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Bağımsız Şoför Okulları Birliği uyarı eylemi yaptı

Bağımsız Şoför Okulları Birliği, şoför okulları sınavları için yürürlüğe konulan manuel randevu sisteminin durdurulup, çevrim için sisteme geçilmesi için Lefkoşa Sürüş Ehliyetleri Müfettişliği önünde “uyarı eylemi” yaptı.

02 Aralık 2021 Perşembe 11:50
Bağımsız Şoför Okulları Birliği uyarı eylemi yaptı

Bağımsız Şoför Okulları Birliği,  sorunlarının çözülmesi için 2 gün süre tanıdıklarını belirterek, sistemde bir değişiklik yapılmadığı takdirde pazartesi günü Ulaştırma Bakanlığı önünde araçlı eylem yapacaklarını ve araçlarının anahtarlarını Bakanlık’a teslim edeceklerini duyurdu.

TİLKİ: “OLACAK OLANLARDAN BİZ SORUMLU DEĞİLİZ”

Bağımsız Şoför Okulları Birliği Başkanı Emirzade Tilki, eylemde yaptığı konuşmada, tüm bu yaşananların sorumlusunun Trafik Dairesi yetkilileri olduğunu savunarak, 4 ay pandemiden dolayı, 2 ay da tüzüklerden kaynakları sorunlardan dolayı kapalı kaldıklarını söyledi ve “Bazı şoför okullarımız bir paket makarna bile alamıyor” dedi.

Tilki, manuel sistemle birlikte hangi öğrencinin ne şekilde sınava gireceğine Trafik Dairesi’nin karar vereceğini, bu şekilde küçük şoför okullarının mağdur olacağını öne sürdü ve bu durumu “adaletsizlik” olarak nitelendirdi.

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AKSERTEL: “DEVLETİN YAPTIĞI GÜÇLÜ SÖFOR OKULLARINI GÜÇLENDİRMEK, ZAYIF OLANLARI EZMEKTİR”

Birlik Genel Sekreteri Cihan Aksertel de, basın açıklamasını okuyarak, Trafik Dairesi Müdürü ile defalarca görüşülmesine rağmen, manuel randevu sisteminin yürürlüğe konulduğunu ve 15 Kasım’dan itibaren öğrencilerin sınav tarihinin bilinmeyen ileriye günlere verilmeye başlandığını aktardı.

Aksertel, “Bazı şoför okullarının ellerinde çok sayıda eski öğrenci bulunmaktadır. Onlar sınavlarını koyup para kazanırken, öğrencisi az olan şoför okulları sınav koyamayacak mağdur olacaktır. Devletin yaptığı güçlü şoför okullarını güçlendirmek, zayıf olanları ezmektir. Biz, Birlik olarak, tüm üyelerimizin yanındayız ve tüm şoför okullarının eşit şekilde sınav koyması gerektiğini belirtiriz” ifadelerini kullandı.

Aksertel, tüm bu sorunların müfettiş eksikliğinden kaynaklandığını öne sürerek, bu soruna bir çözüm bulunması çağrısında bulundu.

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Son Güncelleme: 02.12.2021 12:51
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