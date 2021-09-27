Bağımsız İlahiyatçılar İnisiyatifi: "Din dersi müfredatın gerisinde bırakılıyor"

Bağımsız İlahiyatçılar İnisiyatifi adına yazılı açıklama yapan Kenan Balcılar, ülkede iki tane ilahiyat fakültesi olduğunu ve bu fakültelerden yüzlerce gencin mezun olduğunu kaydetti.
27 Eylül 2021 Pazartesi 09:30
Son Güncelleme: 27.09.2021 10:06
Bağımsız İlahiyatçılar İnisiyatifi, ülkede on yıldır Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği alanında münhal açılmamasını eleştirerek, okullarda din dersi eğitiminin müfredatın gerisinde bırakıldığını savundu.
Bağımsız İlahiyatçılar İnisiyatifi adına yazılı açıklama yapan Kenan Balcılar, ülkede iki tane ilahiyat fakültesi olduğunu ve bu fakültelerden yüzlerce gencin mezun olduğunu kaydetti.