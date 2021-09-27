Bağımsız İlahiyatçılar İnisiyatifi: "Din dersi müfredatın gerisinde bırakılıyor"

Bağımsız İlahiyatçılar İnisiyatifi adına yazılı açıklama yapan Kenan Balcılar, ülkede iki tane ilahiyat fakültesi olduğunu ve bu fakültelerden yüzlerce gencin mezun olduğunu kaydetti.

İlahiyat fakültelerinden mezun olan gençlerin öğretmenlik belgesine sahip olduğunu ifade eden Balcılar, Kıbrıs’taki ilahiyatçıların yetersiz olduğu yönündeki söylemlere de tepki gösterdi.