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Bağımsız Gençlik Derneği İkinci Genel Kurulu gerçekleşti

Bağımsız Gençlik Derneği ikinci Genel Kurulu Cumartesi günü yapıldı, dernek başkanlığına Hüseyin Aran seçildi. 

20 Ağustos 2021 Cuma 16:00
Bağımsız Gençlik Derneği İkinci Genel Kurulu gerçekleşti

Dernekten yapılan açıklamaya göre iki yıllığına görev yapacak Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu üyeleri şöyle: 
“Yönetim Kurulu 
Başkan - Hüseyin Aran, Başkan Yardımcısı-  Ege Özbolat, Genel Sekreter- Toygar Türkmaya, Örgütlenme Sekreteri- Hakkı Çinkılıç, Mali Sekreter- Hüseyin Kunduracı, Hukuki İşler Sekreteri- Elif Töre, Sponsorluk ve Proje Sekreteri- Berk Özanlar, Üyelik İşlemleri ve Koordinasyon Sorumluluğu-Sema Yüksektepeli, Dış İlişkiler Sekreteri- Togay Ata Gökalp, 
Komiteler Sekreteri- Cenker Hürtürk, Çevre Sekreteri- Yunus Çebi, Eğitim Sekreteri- Gülhan Yenmez, Etkinlik Sekreteri- Çağkan Atamtürk, Basın Yayın Sekreteri- Barkın İnal, Sanat ve Kültür Sekreteri- Göksu Örs, Üniversite Temsilcilikleri Sekreteri- Naziyet Çelebi, Yedek Üye- Figen Nay ve Berke Cansoy

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Denetim Kurulu
Başkan- Muharrem İyican, Sözcü- Ayşe Levent Bayramoğlu, Üye- Melis Onbaşı, Pınar Abuş, Yedek Üye- Serat Özcevher
Disiplin Kurulu
Başkan- Kemal Hacıküçük, Sözcü- Sıla Türkeş, Üye- Cemür Soykök, Üye- Ceren Tüccaroğlu, Yedek Üye- Sude Mutluel”

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Son Güncelleme: 20.08.2021 16:21
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