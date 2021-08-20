Bağımsız Gençlik Derneği İkinci Genel Kurulu gerçekleşti

Dernekten yapılan açıklamaya göre iki yıllığına görev yapacak Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu üyeleri şöyle:

“Yönetim Kurulu

Başkan - Hüseyin Aran, Başkan Yardımcısı- Ege Özbolat, Genel Sekreter- Toygar Türkmaya, Örgütlenme Sekreteri- Hakkı Çinkılıç, Mali Sekreter- Hüseyin Kunduracı, Hukuki İşler Sekreteri- Elif Töre, Sponsorluk ve Proje Sekreteri- Berk Özanlar, Üyelik İşlemleri ve Koordinasyon Sorumluluğu-Sema Yüksektepeli, Dış İlişkiler Sekreteri- Togay Ata Gökalp,

Komiteler Sekreteri- Cenker Hürtürk, Çevre Sekreteri- Yunus Çebi, Eğitim Sekreteri- Gülhan Yenmez, Etkinlik Sekreteri- Çağkan Atamtürk, Basın Yayın Sekreteri- Barkın İnal, Sanat ve Kültür Sekreteri- Göksu Örs, Üniversite Temsilcilikleri Sekreteri- Naziyet Çelebi, Yedek Üye- Figen Nay ve Berke Cansoy



Denetim KuruluBaşkan- Muharrem İyican, Sözcü- Ayşe Levent Bayramoğlu, Üye- Melis Onbaşı, Pınar Abuş, Yedek Üye- Serat ÖzcevherDisiplin KuruluBaşkan- Kemal Hacıküçük, Sözcü- Sıla Türkeş, Üye- Cemür Soykök, Üye- Ceren Tüccaroğlu, Yedek Üye- Sude Mutluel”