Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Denktaş, MÜSİAD Kıbrıs’ı Ziyaret Etti

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, “Son günlerde çok farklı yerlerden gelen saldırılara müdahil olmamaya aşırı özen gösterdim. Farklı duruşları, inançları, kültüre sahip olmalarını bir tarafa koyacak, ama bu farklılığa da saygı gösterecek bir yapıyı kurmalıyız. Ben karakter olarak bunu başardığımı düşünmekteyim” dedi.

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş’ın seçim ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Denktaş Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği ( MÜSİAD) Kıbrıs’ı ziyaret etti.

“Maalesef çeşitli sektörlerin hükümetle olan ilişkilerinde, sivil toplum örgütleri dertlerini anlatıyor ancak seslerini yetkililere duyuramıyor. Bunun yarattığı kargaşa beni aday olmaya itti. Çünkü her kesim ile gerçek anlamda diyalog kurmaya, hoşgörü kültürümüzü her alana yaymaya hasret bir dönemden geçmekteyiz. Bunu sağlamanın yolu Cumhurbaşkanlığı’ndan geçmektedir.” şeklinde konuşan Denktaş, makama oturacak kişinin farklı görüşlere saygılı olması, insanları duyarak dinleyebilmesi ve her zaman uzlaşıya açık olması gerektiğini kaydetti.

Sadece hükümet ile değil, muhalefetle, sivil toplum örgütleriyle samimi bir ortam yaratılabilmesinin çok önemli olduğunu dile getiren Denktaş, sözlerini şöyle tamamladı:

“İnsanların o sıcak ve samimi yaklaşımından dolayı her yerden çok güzel haberler alıyorum. Nereden çıktığı belli olmayan palavra anketlerin sonucunu da yaşayarak göreceğiz. Ben inançla yurduma, insanıma faydalı olacağımı düşünerek bu yolda yürüyorum. Bu desteğin bir kartopu gibi büyüyerek de arkamdan geldiğini hissetmekteyim. Herkes sandıkta aklıyla hareket etsin, duygularıyla değil. Bu bir siyasi parti seçimi değildir, bu cumhurun başının seçildiği yerdir. Kavga etmeden, dik duruştan ödün vermeden, boyun eğmeden yeni bir sayfa açabilir miyiz diyorsak, bu adres Serdar’dır diyenlerden oy bekliyorum.”