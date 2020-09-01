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Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Denktaş, İskele’den Seslendi…

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, hedefsizlik ve belirsizliğin toplumu bugünkü “kaosun” içerisine getirdiğini belirterek, sürekli çatışma alanı oluşturup siyasi rant elde etmeye çalışmakla bir yere varılamayacağını söyledi. Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denkaş’ın seçim bürosundan verilen bilgiye göre, Denktaş, seçim çalışmaları kapsamında İskele ilçesine bağlı köylerde gezilerini sürdürürken Yedikonuk’ta vatandaşlara hitap ederek, adaylık vizyonunu anlattı, soruları yanıtladı ve Anayasa referandumunda evet oyu vermelerini istedi.

01 Eylül 2020 Salı 12:39
Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Denktaş, İskele’den Seslendi…
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“SÜREKLİ ÇATIŞMA ALANI OLUŞTURUP SİYASİ RANT ELDE ETMEYE ÇALIŞARAK BİR YERE VARILAMAZ”
 Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, hedefsizlik ve belirsizliğin toplumu bugünkü “kaosun” içerisine getirdiğini belirterek, sürekli çatışma alanı oluşturup siyasi rant elde etmeye çalışmakla bir yere varılamayacağını söyledi.
Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denkaş’ın seçim bürosundan verilen bilgiye göre, Denktaş, seçim çalışmaları kapsamında İskele ilçesine bağlı köylerde gezilerini sürdürürken Yedikonuk’ta vatandaşlara hitap ederek, adaylık vizyonunu anlattı, soruları yanıtladı ve Anayasa referandumunda evet oyu vermelerini istedi.
Denktaş, ülkenin içinde bulunduğu “dağınıklığı” gördüğü ve “yönetme becerisinden uzak” bir hükümet ile pandemi döneminin geçirilmesinden dolayı seçim yarışına girdiğini kaydetti.
Kıbrıs sorununda tıkanmış ve hiçbir yere varmayan iki toplumlu iki kesimli federasyon tezinden kurtulma ve “buna mahkumuz” anlayışından uzaklaşılması gerektiğini kaydeden Denktaş, Rum Yönetiminin Kıbrıslı Türklerle bir şey paylaşmak istemediğinin görüldüğünü belirtti.
Seçimin partilerin gücü ile alakalı olmadığını ifade eden Denktaş, vatandaşın oy verirken bu hassasiyeti göstermesi gerektiğini, bu seçimin bir parti seçimi olmadığını bilmesi ve adayların bilgi , birikim ve yönetme becerisine göre tercihlerini yapmaları gerektiğini kaydetti.
Denktaş, “Bu noktada bana güvenmenizi bekliyorum. 30 yıldır siyasetin içerisindeyim. Bu yıllar içerisinde kapımdan içeri giren kimsenin parti rozetine bakarak iş yapmadım. Hakkı ise talep ettiği şey vermeye çalıştım. Herkesi memnun etmemiş olabilirim. Ama bu uğraşı ortaya koyduğuma inanıyorum” dedi.
“YENİ BİR ŞEYLER DENEMEK GEREKİYOR”
Ülkede yeni bir şeyler denemek gerektiğini belirten Denktaş, mevcut düzenin devam edemeyeceğinin özellikle pandemi döneminde net bir şekilde ortaya çıktığını kaydetti.
Şimdi, eski normalden yeni normale geçerken eski alışkanlıkları geride bırakmak gerektiğine değinen Denktaş, Kıbrıs sorununun bunlardan birisi olduğunu ancak en önemlisinin içte yaşanan sıkıntılar olduğunu vurguladı.

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“Cumhurbaşkanı ile hükümetin rol kapma yarışına girdiğini” gördüklerini söyleyen Denktaş, “toplumun her kesiminden gelen seslere kulak tıkanarak, ciddi bir istişare kurulmadığı” saptamasında  bulundu.
Bu dönemde yapılan en büyük hatalardan birinin de “vatandaşlar arasında ayrışmaya varacak hadiselerin yaratılması” olduğuna işaret eden Denktaş, vatandaşlık bilincinin yerleştiği yeni bir döneme girmek gerektiğini söyledi.
“BİRİMİZ OLMAZSA DİĞERİMİZ DE OLMAZ”
Denktaş, kendine güvendiğini belirterek, seçilmesi halinde, önce iç dağınıklığı toparlayıp, kesimleri birbirleri ile buluşturmayı gerçekleştireceğini; “Birimiz olmazsa diğerimiz de olmaz” anlayışının hakim kılınması için uğraş vereceğini belirtti.
İç dağınıklığın toparlanmasının ardından Türkiye ile istişare içerisinde yeni bir hedef noktasında uzlaşıya varılması gerektiğini belirten Denktaş, şu görüşleri de paylaştı:
 “Hedefsizlik ve belirsizlik bizleri bugünkü kaosun içerisine getirdi. Müştereken yeni hedefi koyalım. Burada yaşayan insanlar olarak o hedefe doğru atılacak adımları daha iyi bilebiliriz. Türkiye ile konuşarak onların da desteğini alarak hareket etmeliyiz. Aksi takdirde ne her söylenene evet diyerek bir yere varabiliriz ne de kavga ederek… Sayın Akıncı maalesef bunu yapıyor. Sürekli Türkiye ile bir çatışma alanı yaratarak bundan bir siyasi rant elde etmeye çalışıyor. Bu doğru bir yaklaşım değil. Çünkü bunu siyaseten kullanmak istiyor Sayın Akıncı. Bu izni kendisine vermeyelim”
“HÜKÜMET ÜYELERİNİN TEK DERDİ SEÇİM”
Hükümet üyelerinin aslında bu dönemde salgın sonrası ortaya çıkan sağlık başta olmak üzere ekonomik sorunlara da eğilmesi gerektiğini söyleyen Denktaş, bakıldığında “hükümeti oluşturan parti liderlerinin tek derdinin seçim olduğunun” görüldüğünü vurguladı.
Okulların online eğitimden sonra açılacağının duyurulmasına karşın nasıl açılacağı konusunda belirsizliğin sürdüğüne işaret eden Denktaş, insanların sağlık sorunları ve ekonomik sorunlar ile uğraşırken hükümetin bunun farkında olmayarak sürekli bir “didişme” içerisinde olduğunu dile getirdi.

 

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Son Güncelleme: 01.09.2020 13:13
Anahtar Kelimeler:
Siyaset
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