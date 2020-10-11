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Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Akıncı oyunu kullandı

11 Ekim 2020 Pazar 12:12
Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Akıncı oyunu kullandı
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AKINCI: “İÇ SESİNİZİ DİNLEYEREK OY VERİN”

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı oyunu kullandı.

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Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte Lefkoşa'da Şehit Ertuğrul İlkokulu'ndaki 223 numaralı sandıkta saat 11.00’de oy verdi.

Akıncı oy verme işleminin ardından basına yaptığı açıklamada, normal olmayan iki durum yaşayarak seçim sürecini tamamlamak üzere olduklarını belirterek, bunlardan birinin salgın, diğerinin siyasal ve toplumsal sağlıkla ilgili olduğunu söyledi.

Salgına rağmen seçimde görev alan sandık görevlileri ve seçime katılım gösteren halka teşekkür eden Akıncı, sonuçların ülkeye hayırlı olmasını diledi ve vatandaşlara iç seslerini dinleme ve oy verme çağrısında bulundu.

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Son Güncelleme: 11.10.2020 12:19
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