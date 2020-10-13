Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Akıncı HP'yi ziyaret etti

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, Halkın Partisi'ni (HP) ziyaret etti.

HP Genel Başkanı Yenal Senin ile görüşen Akıncı'ya, avukat Mine Atlı, avukat Ayşe Öztabay ve akademisyen Sertaç Sonan eşlik etti. Görüşmede, HP Genel Sekreteri Jale Refik Rogers de hazır bulundu.

Görüşme sonrası basına açıklama yapan Mustafa Akıncı, HP ile yararlı bir görüşme yaptıklarını ifade ederek, HP'nin pazar günü yapılacak seçime yönelik kararını bekleyeceklerini söyledi.

Akıncı, 11 adayın yarıştığı seçimde mümkün olduğunca demokratik ölçüler içinde bir çalışma sergilendiğini ifade ederek, bu süreç içinde HP'nin destek verdiği Kudret Özersay'ın da sürece katkı yaptığını ancak aldığı sonucun kendisini tatmin etmediğini bildiğini kaydetti.

Sürecin uzun soluklu bir mücadele olduğunu ifade eden Akıncı, halkın iradesiyle şekillenen ikinci turda, herkesin vicdanına, iç sesine kulak vererek ve beynine göre karar vereceğine inanç belirtti.

HP'nin yarın gerçekleştireceği toplantıda en iyisi için karar vereceğine inandığını, kendilerine de bu karara saygı duymak düşeceğini ifade eden Akıncı, hayırlı olmasını temenni etti.

Akıncı, halkın takdiriyle bu görevi sürdürecekse, 19 Ekim sonrasında çok daha katılımcı ve kurumsallaşmış bir süreç olacağını belirtti. Siyasi partilerin, sivil toplum örgütlerinin ve diğer ilgili örgütlerin de bu süreçte yer alması gerektiğini ifade eden Akıncı, hem iç, hem de Kıbrıs konusunda tüm kesimlerle işbirliğine hazır olduklarını söyledi.

Geçmiş dönemde telefon, enerji, doğal gaz konuları ve diğer bazı konularda birçok işbirliği yapıldığını ifade eden Akıncı, Kıbrıs'ta çözümün sürekli gündemde tutulması gerektiğini vurguladı.

Kıbrıs Cumhuriyeti’ni, tek bir toplumun tek başına sahiplenip, kullanmasının kabul edilebilir olmadığını kaydeden Akıncı, Kıbrıs sorununda çözümü zorlamaları gerektiğini ve içte de daha iyiye, daha güzele ulaşmak için çalışmaları gerektiğini söyledi.

Akıncı, demokrasi içinde diyalog ve işbirliğinin şart olduğunu belirterek, Türkiye ile de karşılıklı saygıya dayalı bir ilişki ve diyalog istediklerini yineledi.

Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk halkının özgür iradesinin öneminin, hiçbir seçimde bu kadar öne çıkmadığına da işaret etti.

HP Genel Başkanı Yenal Senin de, Akıncı ile fikir alışverişi yaptıklarını, ikinci tur hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını ve düşüncelerini ortaya koyduklarını söyledi.

Kendileri için en önemli konuların başında ülkedeki kutuplaşmaların giderilmesi olduğunu ifade eden Senin, Kıbrıs konusunda, doğalgazda işbirliği yaparak, çözüm yönünde adım atılması gerektiğine inandıklarını çünkü kapsamlı çözüm beklenirse gerginliğin artabileceğine işaret etti.

Halkın iradesiyle Ersin Tatar ve Mustafa Akıncı'nın ikinci tura kaldığını ifade eden Senin, partisinin ikinci turda sergileyeceği tavrı Parti Meclisi’nde kararlaştıracağını belirtti.

Senin, pazar günkü seçimde adaylara başarı dileyerek, sonuca saygı duyacaklarını söyledi.