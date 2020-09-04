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Bağımsız Aday Ulaş, Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Başvurusunu Yaptı

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Ulaş, Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK)  giderek adaylık başvurusunda bulundu.

04 Eylül 2020 Cuma 14:58
Bağımsız Aday Ulaş, Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Başvurusunu Yaptı
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 Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Ulaş, Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK)  giderek adaylık başvurusunda bulundu.

Ulaş, saat 13.30’da gerçekleştirdiği başvurusu sonrasında basına yaptığı açıklamada, bunun cumhurbaşkanlığı için ikinci başvurusu olduğunu söyledi ve seçilecek Cumhurbaşkanının tüm halka hayırlı olmasını diledi.

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Parlamenter sistemin çöktüğünü ve devletin hiçbir birimi ile dairesinin doğru düzgün işlemediğini kaydeden Ulaş, ülkenin giderek daha kötüye gittiğini ve insanların her şeyden şikâyetçi olduğunu savundu.

Bütün ülkelerde iyi şeylerin de kötü şeylerin de siyasiler tarafından yapıldığını belirten Ulaş, seçmene büyük iş düştüğünü ifade etti.

Ulaş, “Seçmen ortalaması ne ise istisnalar dışında siyasiler de odur, dolayısıyla her siyasetçi ortalama seçmeni yansıtır. Eğer seçmenler siyasetçileri iyi denetlerse her şey düzelir yoksa çok daha kötüye gider, bunun ilk adımı başkanlık sistemi olabilir, kısmen bir ilerleme sağlayabilir” diye konuştu.

Haber: Özlem Güran Akkorlu – Fotoğraf: Hüseyin Sayıl

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Son Güncelleme: 04.09.2020 15:00
Anahtar Kelimeler:
Mustafa Ulaş
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