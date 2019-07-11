Bağımlılıkla Mücadelede Medya Ve İletişimin Rolü Çalıştayı’nda İkinci Gün

Girne, 11 Temmuz 19 (.): Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun düzenlediği “Bağımlılıkla Mücadelede Medya ve İletişimin Rolü Çalıştayı”nda ikinci gün çalışmaları başladı.

Girne Vuni Palace Hotel’de dün başlayan çalıştayın bugünkü bölümünde, oluşturulan 5 masada konu başlıkları irdelenmeye devam ediliyor. Çalışmanın sonunda sonuç bildirgesi hazırlanarak günün sonunda açıklanacak.



Çalıştayda,"Bağımlılıkla mücadelede medyanın rolü; Bağımlılıkla mücadelede medya örgütlerinin etik sorumlulukları; Bağımlılıkla mücadelede medyanın etkisi, sorumlulukları, mevcut yasal durum ve öneriler; Sosyolojik bakış açısıyla bağımlılıkla ilgili medya yayınlarının birey, aile ve toplum üzerine etkileri ve çözüm önerileri; Bağımlılıkla mücadelede medyaya yönelik eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları" başlıkları ele alınıyor.(GÜL/HA) FOTOĞRAFLI