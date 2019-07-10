Bağımlılıkla Mücadelede Medya Ve İletişimin Rolü Çalıştayı... Karaokçu:

ÇAKICI: “DENEME YAŞI ARAŞTIRMALARINDA İLKOKULLARDA SON SINIFLARDA UYUŞTURUCU KULLANIMI SON 4 YILDA 2 KATTAN FAZLA ARTTI”

İLHAN: “UYUŞTURUCU BAĞIMLILIĞI BİR HALK SAĞLIĞI SORUNU…MEDYAYA BÜYÜK İHTİYAÇ VAR”

PİLLİ: “POLİSİYE TEDBİRLER MÜCADELEDE YETERLİ DEĞİL, HEP BİRLİKTE ORTAK SORUMLULUK TAŞIMAK GEREK. UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEYİ İLK SIRAYA ALDIK”

BAYBARS: “BU MÜCADELEDE MEDYADA SORUNLU DEĞİL SORUMLU DİLE İHTİYAÇ VAR”

ÇAVUŞOĞLU: “RAKAMLAR ÜRKÜTÜCÜ… HERŞEYİN EĞİTİMDEN GEÇTİĞİNİ SÖYLÜYORUZ AMA EĞİTİM YANINDA AİLE YAPISI DA SAĞLAM TUTULMALI”

Girne, 10 Temmuz 19 : Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, bağımlılık ile mücadelede toplumun, devletin, hükümetin ve tüm kesimlerin güçlerini birleştirmesi çağrısında bulundu.

Karaokçu, "Bağımlılıkla Mücadelede güçlerimizi birleştirmeliyiz, Medya devlet hükümet meclis ve topluma önemli görevler düşüyor. Yüzleşelim kabullenelim çözüm üretilelim" dedi.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonunun düzenlediği "Bağımlılıkla Mücadelede Medya ve İletişimin Rolü Çalıştayı" açılış töreni yapıldı.

Açılış konuşmasını yapan Karaokçu, uyuşturucu madde ile bağımlılıkta yüzleşme, kabule geçme ve çözüm üretmenin önemine vurgu yaptı.

Karaokçu, çalıştaya katılan ve destek veren herkese teşekkür ederek, komisyonun çalışmalarını anlattı.

Komisyonun kurulmasının, uyuşturucu ile mücadelede bir devlet politikası olduğunu net olarak ortaya koyduğunu vurgulayan Karaokçu, komisyona bu konuda ağır bir sorumluluk verildiğini söyledi.

Bağımlılıkta "Yüzleşme kabule geçme ve çözüm üretme" üçlüsü olmadan çözümün mümkün olmadığını ifade eden Karaokçu, uyuşturucunun tüm boyutları ve bağımlılıkla toplumun yüzleşmesi ve bilinçlenmesi için adımlar attıklarını, ayrıca uluslararası destekler de aldıklarını anlattı.

Bağımlılığın bir hastalık olduğunu, tıbbi bir süreçle mücadele edilmesi gerektiğini, bir utanç olmadığını belirten Karaokçu, şöyle konuştu:

"Bağımlılıkların en iyi iyileşmesi toplum içinde olur, toplum dışlarsa sorun büyür. Kamu menfaati adına bağımlıları hapse atmak başarı değildir, hatta bu uygulama kullanıcı artışı yaratır. Bağımlılıkla mücadelede, okulundan, işinden, evinden atılmakla da çözüm alınması mümkün değildir.

Bağımlıları ötekileştirme, toplum dışına itmek, çözüm değildir. Medyada deşifre etmek internette ömür boyu tutmak insanlık suçudur.

Böyle yaparak bağımlıları uyuşturucu çemberi içine ve uyuşturucu tacirlerinin kucağına itiyoruz, gençleri ve çocukları acımasız şartlara itiyoruz."

Karaokçu, bu konuda ilgili kurumlara, medyaya önemli görevler düştüğünü belirterek, bu kişileri dışlayarak ötekileştirerek işinden evinden okulundan atmanın çözüm olmadığını, yüzleşmenin önemli olduğunu kaydetti.

"Mücadelede güçlerimizi birleştirmeliyiz, medya devlet hükümet meclis ve topluma önemli görevler düşüyor" diyen Karaokçu, "Yüzleşelim kabullenelim ve çözüm üretilelim" ifadelerini kullandı ve çalıştaya gösterilen desteğin kendilerine gelecek için ümit verdiğini söyledi.

Karaokçu, çalıştayda başarılı sonuçlar elde edeceklerine inanç belirterek, Başbakan'a komisyona verdiği güven ve destek için teşekkür etti.

ÇAKICI: “DENEME YAŞI ARAŞTIRMALARINDA İLKOKULLARDA SON SINIFLARDA UYUŞTURUCU KULLANIMI SON 4 YILDA 2 KATTAN FAZLA ARTTI”

Komisyon Üyesi Mehmet Çakıcı da, çalıştayı düzenleyen Karaokçu'ya teşekkür ederek, duyarlılığın arttığına işaret etti.

Çakıcı, çalıştayın açılışında "KKTC'de Madde Kullanımının Özellikleri ve Mücadelede Son Durum" konulu sunum yaptı.

KKTC'nin yasadışı uyuşturucu geçişi olan Balkan Yolu ve Doğu Akdeniz rotası üzerinde olduğunu, ülkede Bonzai ile ilgili ciddi sorun bulunduğunu ifade eden Çakıcı, KKTC'de bilimsel çalışmaların önemli olduğunu, bu çalışmalar olmazsa mücadelenin neye göre verileceğinin bilinemeyeceğine işaret etti.

Deneme yaşı araştırmalarında ilkokullarda son sınıflarda uyuşturucu kullanımının son 4 yılda 2 kattan fazla arttığını, İlkokullarda Lefkoşa surlariçi ve Gazimağusa Maraş bölgelerinde uyuşturucu kullanımının 2015-2019 arasında ülke genel ortalamanın 3 kat üzerine çıktığını ifade eden Çakıcı, şöyle devam etti:

"Ortaokullarda yasadışı madde kullanımı yaklaşık 2 kat arttı, KKTC liselerinde yasadışı madde kullanımı 20 yılda 2 kat arttı, Üniversite öğrencisi madde kullanımı yüzde 10'larda. KKTC genelinde 18-65 yaş grubunda yasadışı madde kullanımı son 15 yılda 3 kat arttı.

“ALKOL İLE İLGİLİ CİDDİ PROBLEM VAR. SİGARA KULLANIMI DÜNYA ORTALAMASI ÜZERİNDE”

Alkol ile ilgili ciddi problem var. Sigara kullanımı dünya ortalaması üzerinde. Esrar bonzai kullanımı arttı. Yatıştırıcı sakinleştirici ilaç kullanımı çok yüksek ve bağımlılık yaratır. Statikler uyuşturucu kullanımının giderek arttığını söylüyor."



Çakıcı, KKTC'nin uyuşturucu ile etkin bir mücadele programı hazırlaması gerektiğini, ülkede uzun süre uyuşturucu kullanımının reddedildiğini ve bunun yanlış sonuçlar getirdiğini söyledi.Eğitimde bir an önce adımlar atılması, tedavide yeniliklerin takip edilmesi gerektiğini ifade eden Çakıcı, "Türkiye'de bu konuda çok ciddi ilerlemeler var. Güncel tedavide gerideyiz. Günceli yakalamak için çalışıyoruz" dedi.İLHANTürkiye'den Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan da, çalıştayın hem Türkiye hem de KKTC'de uyuşturucu ile mücadeleye katkı sağlaması temennisinde bulundu.

İlhan, medyanın bu mücadelede rolünün büyük önem taşıdığını belirterek, Uyuşturucu bağımlılığının bir halk sağlığı sorunu olduğunu ifade etti ve Türkiye'den rakamlar verdi.

Uyuşturucu, alkol sigara bağımlılığı ile tedavide, koruma, önleme ve rehabilitasyon açısından medyanın önemli olduğunu ifade eden İlhan, medya uzmanlığın gerekli olduğuna inanç belirtti.

Medyanın toplumu birleştirmesi gerektiğini ifade eden İlhan, "Uyuşturucu tütün alkol ile mücadelede korunmada medyaya çok ihtiyaç var. Yanımızda istiyoruz, başka türlü başarı mümkün değildir" dedi.

Prof. Dr. İlhan, 1963'te Rumlar tarafından katledilen Nihat İlhan'ın oğlu olduğunu da belirterek, burada olmaktan onur duyduğunu söyledi.

PİLLİ: "GÜNÜ DEĞİL GELECEĞİ KURTARMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Sağlık Bakanı Ali Pilli de, Madde bağımlılığının bir yara olduğunu ve toplumu derinden etkilediğini belirterek, Uyuşturucu ve alkolün toplumun geleceğini etkileyen bir halk sağlığı problemi olduğunu söyledi.

Pilli, polisiye tedbirlerin mücadelede yeterli olmadığını bu yüzden hep birlikte ortak sorumluluk taşımaları gerektiğini belirterek, Sağlık Bakanlığı olarak uyuşturucu ile mücadeleye önem verdiklerini ve ilk sıraya aldıklarını kaydetti.

Bağımlıların Sosyal hayata uyum sağlaması ve tedavisi için gerekli adımları atmaya devam edeceklerini ifade eden Pilli, "Günü değil geleceği kurtarmak için çalışıyoruz" dedi.

Medyaya da mücadelede büyük görevler düştüğünü, medyanın bu tür haberlerdeki ifadelerinde bağımlıları ötekileştirmemesi ve tehlikeli göstermemesi gerektiğini ifade eden Pilli, aile ve bağımlıların düşünülmesi gerektiğini, sorunun çözümü tedavi mücadele için umut verici haberler yapılması gerektiğini söyledi.

Bakanlık olarak uyuşturucu sorununa karşı en üst düzeyde duyarlılık ortaya koyacaklarını ifade eden Pilli, "Bağımlı bireylere gerekli hizmeti verecek bir merkez konusunda süratle adımlar atılacak. Kısa ve uzun vadeli değerlendirmeler yapıyoruz. En kısa sürece açıklayacağız. Madde bağımlılığı içine düşen insanlar ve ailelere destek verilecek topluma kazandırılacak" diye konuştu.

BAYBARS: “BU MÜCADELEDE MEDYADA SORUNLU DEĞİL SORUMLU DİLE İHTİYAÇ VAR”

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars da, komisyonun uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadelede devletin gücünü gösterdiğini ve bu konuda bir devlet politikası olduğunu gösterdiğini söyledi.

Baybars, mücadelede medya ile birlikte çalışmanın önemine işaret ederek, sorunun sadece KKTC'de değil dünyada var olduğunu ve mücadelenin büyüyerek sürdüğünü kaydetti.

Ülkede uyuşturucu madde kullanımının ilk deneme oranının büyük oranda yükseldiğini ve tehlike olduğunu ifade eden Baybars, bu mücadelede medyada sorunlu değil sorumlu dile ihtiyaç bulunduğunu söyledi.

Sonuçların Hükümete ışık tutacağını belirten Baybars, uyuşturucuyu teşvik etmenin şarkı söz yazı veya herhangi bir reklam kanalıyla sosyal medya, medya veya iletişim yolu üzerinden suç olduğunu, bunun düşünce ve ifade özgürlüğüne, bilim ve sanat özgürlüğüne saklanamayacağını ifade etti.

Şarkı sözleri üzerinden yargılananların olduğunu ifade eden Baybars, "Yayma özendirme gibi şeylerden medya gücünü kullananlar mahkum oldu. Türkiye'de bu var ama KKTC'de bu yasal düzenleme yok, ama tartışmalı mıyız, medya ne kadar sorumlu tutulmalı, ülkedeki mevzuat boşluğu doldurulup doldurulmamalı mı tartışılmalı" diye konuştu.

Bunu söylediği için medyanın kendine kızabileceğini ancak bu konuda bir mevzuata gerek duyulduğunu ifade eden Baybars, "Çalıştaydan çıkacak sonuç hükümete katkı olacak eğitim sağlık mevzuat açısından. Ulusal eylem politikaları açısından önemli bir yer alacak" dedi.

ÇAVUŞOĞLU

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, ülkede bir çok veri eksikliği olduğu için rakamların rastgele verildiğini, ancak uyuşturucu konusunda araştırmaların titizlikle yapıldığını söyledi.

Çavuşoğlu, Rakamlara bakıldığında bunun ürkütücü olarak görüldüğünü ifade ederek, "burada bilimsel zemin ortaya çıkacak, bakanlık olarak da herşeyin eğitimden geçtiğini söylüyoruz. Ama eğitim yanında aile yapısı sağlam tutulmalı, uyuşturucu kullanımı hangi şartlarda gelişiyor bu önemli, tüm önerileri dikkate alarak çalışmalar yapacağız. Hastalığın önlenmesi için üzerimize düşeni yapacağız. Basın da bu konuda destek vererek halka hizmet etmeli." diye konuştu.

Konuşmaların ardından aile fotoğrafı çekildi ve çalıştayın oturumları başladı.

(EMR/ÖK) FOTOĞRAFLI

Haber: Emir Ertorun - Fotoğraf: Süleymen Önal

