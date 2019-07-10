banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
97177
ALTIN
257.780
DOLAR
5.7487
STERLİN
7.1638
EURO
6.4528
Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi’nden K.K.T.C’de bir ilk daha
BAHÇEŞEHİR KIBRIS ÜNİVERSİTESİ’NDEN K.K.T.C’DE BİR...
Araçta ölü bulunan kişinin ölüm sebebi ve kimliği açıklandı!
Son Dakika
KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
4 yaşındaki çocuk boğulma tehliesi geçirdi
4 YAŞINDAKİ ÇOCUK BOĞULMA TEHLİESİ...
Mahkumu kendi evinde saklamış
KENDİ EVİNDE SAKLADI
banner307

“Bağımlılıkla mücadelede medya ve iletişimin rolü" çalıştayı başladı

GİRNE VUNİ PALACE OTEL’DE YER ALAN ÇALIŞTAY, 2 GÜN SÜRECEK

“Bağımlılıkla mücadelede medya ve iletişimin rolü" çalıştayı başladı

GİRNE VUNİ PALACE OTEL’DE YER ALAN ÇALIŞTAY, 2 GÜN SÜRECEK

10 Temmuz 2019 Çarşamba 08:09
“Bağımlılıkla mücadelede medya ve iletişimin rolü" çalıştayı başladı

Başbakanlık Uyuşturucu İle Mücadele Komisyonu’nun organize ettiği “Bağımlılıkla Mücadelede Medya ve İletişimin Rolü Çalıştayı” başladı. 
Girne Vuni Palace Otel’de yer alan çalıştay, 2 gün sürecek. 
"Bilinçli Medya, Bilinçli Toplum" sloganıyla düzenlenen Çalıştay, devletin ilgili tüm birimleri, sivil toplum kuruluşları ve Türkiye’den gelen uzmanların katılımıyla yapılıyor. 
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan Çalıştayın açılışına Başbakan Ersin Tatar, bakanlar, milletvekilleri, diğer yetkililer ve konuklar katıldı. 
Bağımlılıkla Mücadelede Medya ve İletişimin Rolü Çalıştayı; “Bağımlılıkla mücadelede medyanın rolü, bağımlılıkla mücadelede medya örgütlerinin etik sorumlulukları, bağımlılıkla mücadelede medyanın etkisi, sorumlulukları, mevcut yasal durum ve öneriler; sosyolojik bakış açısıyla bağımlılıkla ilgili medya yayınlarının birey, aile ve toplum üzerine etkileri ve çözüm önerileri; bağımlılıkla mücadelede medyaya yönelik eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları” olmak üzere 5 ana başlıkta gerçekleştirilecek.
HEDEFLENEN KAZANIMLAR
Medya ve Bağımlılık Çalıştayı’nda elde edilmesi hedeflenen kazanımlar şöyle: 
“Ülkemizde, madde bağımlılığı ile ilişkili suçlara itilen veya bir şekilde suça bulaşan çocuk ve gençlerimizin sayısında son yıllarda ciddi bir artış söz konusu olduğu gerçeğinden hareketle,  uyuşturucu suçları ve madde bağımlılığıyla etkin mücadelede medyanın mevcut durumu ile ilgili tespit ve önerilerin ortaya konulması;
Çocuk ve genç yaşta uyuşturucu suçuna itilen veya madde bağımlılığı sorunu yaşayan bireylerle ilgili haberlerde, onları damgalamaktan, dışlamaktan, suçlayarak ötekileştirmekten ve toplum dışına itmekten kaçınılması;
Medya örgütleri, kurumları ve mensuplarının suçları önleyici çabalara destek verme, suça itilen çocukları ve gençleri anlamaya çalışma ve onların tedavi edilerek topluma kazandırılmalarına yardımcı olma;

banner317
Haberlerde, madde bağımlılığı nedeniyle yasal kovuşturmaya tabi tutulan çocuk, genç ve yetişkin bireylerin açık isimlerinin, fotoğraflarının ve adres bilgilerinin belirtilmesi nedeniyle o kişiler yanında ailelerine de yaşadığı büyük travmalar ve bu kişilerin yeniden topluma kazandırılma süreçlerinde yaşadıkları zorluklara birlikte çözüm üretme;
Evrensel gazetecilik meslek ilkeleri, zanlı ya da mağdur konumundaki çocukların, genç ve yetişkin bireylerin korunmasını öngörmektedir. Bu çerçevede uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla ilişkili haberlerde KKTC Anayasası’nın 18’inci maddesinde de açıkça belirtildiği gibi, “Bir suçtan sanık herkes, suçluluğu yasaya uygun olarak ispat edilinceye kadar suçsuz sayılır” ilkesinin gerçek anlamda uygulanması;
Çocuk yaştaki bireylerin “kabahatli” ya da “suçlu” olarak tanımlanması nedeniyle bu kişilerin rehabilite edilerek topluma kazandırılmasında yaşanılan güçlüklere çözümler üretilmesi; 
Toplumsal bilinç ve farkındalık düzeyinin artırılmasında medyanın rolünün daha üst düzeye çıkarılması, insan hakları açısından mevcut yasal altyapının gözden geçirilmesi ve daha çağdaş bir hale getirilmesi;
Çalıştayda bağımlılıklar ile mücadele konusunda bir iletişim stratejisi ve bu strateji çerçevesinde Bağımlılıklarla Mücadele İletişim Komitesi oluşturulması.”
MEDYA VE BAĞIMLILIK ÇALIŞTAYI KONU BAŞLIKLARI
Çalıştayın konu başlıkları ise şöyle: 
“Bağımlılıkla mücadelede medyanın rolü, Bağımlılıkla mücadelede medya örgütlerinin etik sorumlulukları, Bağımlılıkla mücadelede medyanın etkisi, sorumlulukları, mevcut yasal durum ve öneriler, Sosyolojik bakış açısıyla bağımlılıkla ilgili medya yayınlarının birey, aile ve toplum üzerine etkileri ve çözüm önerileri, Bağımlılıkla mücadelede medyaya yönelik eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları.” 

 

Son Güncelleme: 10.07.2019 11:25
Anahtar Kelimeler:
Bağımlılıkla Mücadelede Medya Ve Iletişimin Rolü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar: “nasıl Bu İllet Ülkemize Gelmeye Devam Ediyor. Güvenlik Önlemlerimize Rağmen Nasıl Geliyor, Polis Ve Tüm Birimlerle Bu Konuda Seferberlik Başlatmalıyız”
Tatar: “nasıl Bu İllet Ülkemize Gelmeye Devam Ediyor. Güvenlik Önlemlerimize Rağmen Nasıl Geliyor, Polis Ve Tüm Birimlerle Bu Konuda Seferberlik Başlatmalıyız”
Sucuoğlu Ktso Heyetini Kabul Etti
Sucuoğlu Ktso Heyetini Kabul Etti
Gaü Müzik Öğretmenliği Bölümü Yetenek Sınavı 16 Temmuz’da
Gaü Müzik Öğretmenliği Bölümü Yetenek Sınavı 16 Temmuz’da
Sucuoğlu: “hedef Kayıt Dışılığı Önlemek”
Sucuoğlu: “hedef Kayıt Dışılığı Önlemek”
Başbakan Tatar:
Başbakan Tatar: "bu Uyuşturucu İlletinden Kurtulmak İçin Hep Birlikte Mücadele Vermeliyiz... Sigarayı Da Bırakın"
Sürücülerin Dikkatine…tofaş Işıkları İle Altınbaş Petrol Arasında Kalan Kısımda Yol Tek Şeritten Veriliyor
Sürücülerin Dikkatine…tofaş Işıkları İle Altınbaş Petrol Arasında Kalan Kısımda Yol Tek Şeritten Veriliyor
Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi’nden K.K.T.C’de bir ilk daha
Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi’nden K.K.T.C’de bir ilk daha
Açık havada yaz sineması günleri başlıyor
Açık havada yaz sineması günleri başlıyor
GÜÇ-SEN tüm sorumluları göreve davet etti ve önlem alınmasını istedi
GÜÇ-SEN tüm sorumluları göreve davet etti ve önlem alınmasını istedi
Hür-iş Başkanı Çaluda Bakan Sucuoğlu’nu eleştirdi
Hür-iş Başkanı Çaluda Bakan Sucuoğlu’nu eleştirdi

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner319

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim