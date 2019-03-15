“Bağımlılık farkındalık eğitimini” tamamlayan 33 gardiyana sertifikaları verildi

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun (UMK) Merkezi Cezaevi’ne yeni alınan 33 gardiyana yönelik “Bağımlılık Farkındalık Eğitimi” tamamlandı. Gardiyanlara Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen törenle sertifikaları verildi.

Sertifika törenine UMK Başkanı Hasan Karaokçu, Cezaevi Müdürü Metin Bilmem ve Kıdemli Cezaevi Amiri Derviş Çebiç katıldı.

KARAOKÇU

Karaokçu, yaptığı konuşmada, medyanın uyuşturucu suçunu yansıtmadaki tavrını eleştirdi ve bunun suç işlemiş kişileri daha kötü duruma soktuğunu ve toplum dışına itilmenin ilk aşamasının bu şekilde yaşandığını anlattı.

Bu tip deşifre edilerek yapılan haberciliğin insan haklarına da aykırı olduğunu ifade eden Karaokçu, kişileri aldığı cezadan dolayı veya cezasını çekmesine rağmen deşifre etmenin bugüne kadar kimseye hiç bir fayda sağlamadığını söyledi.

Karaokçu’nun konuşmasının ardından 5 günlük eğitimi tamamlayan gardiyanlara sertifikaları verildi ve toplu fotoğraf çekimi yapıldı.

MAHKÛMLARA DA EĞİTİM VERİLECEK

“Mahkûmların Yeniden Topluma Kazandırılması Projesi” çerçevesinde mahkûmlara yönelik 5 günlük eğitim ise, Pazartesi’nden itibaren Merkezi Cezaevi’nde verilecek.

