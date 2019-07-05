Bafra’da Trafik Kazası… Bir Kişi Ağır Yaralı

Lefkoşa, 4 Temmuz 19 (.): Bafra’da meydana gelen trafik kazasında, Levent Bertaş (E-24) isimli genç ağır şekilde yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, kaza, saat 17:00 sıralarında, Bafra çemberi ile Bafra sahil yolu arasında gerçekleşti.
Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü Levent Bertaş, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi.
Bertaş, yoğun bakım servisinde müşahede altına alınırken; araç sürücüsü Baki Borak tutuklandı. Polis soruşturması devam ediyor.
(HA)