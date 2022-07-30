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Bafra turizm bölgesinde dere lağım suyu ile kirlendi

30 Temmuz 2022 Cumartesi 16:38
Bafra turizm bölgesinde dere lağım suyu ile kirlendi

BAFRA TURİZM BÖLGESİNDE DERE LAĞIM SUYU İLE KİRLENDİ

Ergün YAHAT

Bafra turizim bölgesinde yaşanan lağım sorununun önüne bir türlü geçilemiyor. Turistlik işletmeler tarafından dereye lağım suyu akıtılmaya devam ederken dere yatağında bulunan çok sayıda balıklar ise telef oluyor.

Bölgede bulunan Turistlik tesislerin arıtma tesisinde meydana gelen arıza sonrasında dere yatağından denize lağım sularının aķmaya başladığı görüldü.

Önce Girne daha sonra İskele Long Beach bölgesi ardından ise Bafra turizm bölgesinde böyle görüntülerin yaşanmasında devletin ilgili birimlerinin denetiminin olmadığı açık ortada görülüyor.

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