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Bafra Gıda’dan SOS Çocukköyü’ne destek

28 Mart 2022 Pazartesi 18:24
Bafra Gıda’dan SOS Çocukköyü’ne destek

Üzerinde SOS logosu bulunan Bafra Gıda markalı yerel ürünlerin satışından SOS Çocukköyü’ne katkı aktarılacak.

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SOS Çocukköyü Derneği’ne geçtiğimiz yıllardan beri katkı sağlayan Bafra Gıda, bu yıl yeni bir girişimle desteklerini sürdürüyor. SOS Çocukköyü Derneği Ulusal Müdürü Refika İnce ile Bafra Gıda Direktörü Gazi Akıncı, SOS Çocuk Köyü Lefkoşa yerleşkesinde bir araya geldi. Bu yıl Bafra Gıda tarafından üretilen harup pekmezi, üzüm pekmezi, yerli siyah zeytin, çakıstez, zeytin yağı, golifalık ve herselik buğday, molehiya, harup unu, tahin, gabbar turşusu, macun çeşitleri, pastelli, üzümlü sucuk, helva, bikla ve tarhana gibi birçok yerli ürünün ambalajlarında SOS Çocukköyü logoları yer alacak.

SOS Çocukköyü Derneği logolu ürünlerin satışından elde edilen gelirin bir kısmı SOS Çocukköyü Derneği’ne bağışlanacak.

Yapılan ziyarette kurumsal desteklerin oldukça kıymetli olduğuna değinen SOS Çocukköyü Derneği Ulusal Müdürü Refika İnce, Bafra Gıda’nın yerli ürünlerinden aktarılacak desteğin toplumsal gelişim anlamında da önemi olmasından dolayı mutluluk duyduklarını ifade etti.

Bafra Gıda Direktörü Gazi Akıncı, SOS Çocukköyü Derneği destekçisi olmanın Bafra Gıda için çok önemli ve değerli olduğunu belirterek yerli ürünlerin dış ambalajlarında bundan böyle SOS logosunun yer alacağını söyledi. Akıncı, “Sosyal sorumluluk alanındaki desteklerimiz her zaman olduğu gibi artarak devam edecek. Bu bağlamda yıllardır olduğu gibi bu yıl da SOS’e destek vermekten gurur duyuyoruz" dedi.

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