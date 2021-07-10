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Bafra Gıda 10. yılını coşkuyla kutladı

Bafra Gıda Ltd. 10. yılıını kokteylli etkinlikle kutladı. Paradise Park’ta gerçekleşen geceye Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ersan Saner’in yanı sıra birçok siyasi, Bafra Gıda çalışanları, Bafra Gıda müşterileri, Bafra Gıda tedarikçileri ve Bafra Gıda ürünlerini severek kullanan birçok vatandaş katılım gösterdi.

10 Temmuz 2021 Cumartesi 21:40
Bafra Gıda 10. yılını coşkuyla kutladı

Gece’de konuşma yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ersan Saner yerli üretimin önemine değinerek, yöresel ürünlerin markası olan Bafra Gıda’yı ve yöneticilerini başarılarında dolayı kutladılar.

Gece’de konuşma yapan Bafra Gıda Direktörü Gazi Akıncı ise geceye katılanlara teşekkür ederek, Bafra Gıda’nın nasıl bu günlere geldiğini anlattı ve bu başarının ailesi ve çalışanlarıyla birlikte geldiğini belirtti. Bafra Gıda Direktörü Gazi Akıncı ayrıca yöresel lezzetlerimizi ve diğer sattıkları ürünler için hep en iyisini, en kalitelisi, en uygun fiyatla müşterilerine sunma gayreti içinde olduklarını söyledi.

Gecede Bafra Gıda’nın bugünlere gelmesini sağlayan çalışanlara plaketleri de taktim edilerek katkıları için teşekkür edildi. Gece 10. Yıla özel 10 şanslı kişiye hediye paketlerin verildiği çekilişle devam etti.

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