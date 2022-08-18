Bafra'da bir ev bir de araba yandı

Bafra'da bugün akşam saatlerinde çıkan iki ayrı yangında bir ev bir de araba yandı.

Polis Basın Subaylığı'nın açıklamasına göre saat 19.00 sıralarında Bafra'da Fevzi Cakmak Sokak'ta bulunan Aysegül Çetin'e ait evin mutfağında gazocağında kızartma yapıldığı sırada, ocağın açık unutulması sonucu üzerindeki yağın alev aldı. Çıkan yangın sonucunda mutfaktaki aspiratör, gaz ocağı, tava, mutfak odasının ahşap tavanı ve mutfak dolapları tamamen yandı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

-Araba yandı

Yine Bafra'da saat 18.00 raddelerinde, ağıllar bölgesinde, Salih Şimşek, kullanımındaki EY 173 plakalı aracı arazi içerisine park ettiği sırada elektrik kablolarının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.

Yangın sonucu araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yanan aracın arkasında takılı bulunan trollinin ise her iki lastiği tamamen yandı.

Yangının araziye sirayet etmesi sonucu ise yaklaşık 5 dönümlük orman arazisinde bulunan 14 zeytin ağacı kısmen, 2 zeytin ağacı tamamen yine aynı arazide bulunan 4 harnup ağacı kısmen, l harnup ağacı ise tamamen yandı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.