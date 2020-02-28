Baf Türk Birliği’nden Taziye Mesajı…

Lefkoşa, 28 Şubat 20 : Baf Türk Birliği Yönetim Kurulu, İdlib'de şehit düşen askerlere rahmet ve şehit ailelerine başsağlığı diledi.

Baf Türk Birliği’nin yayımladığı taziye mesajında, bu sabah Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde meydana gelen yangına da yer verilerek, “Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlat Hastanesi’ndeki yangında ölenlere rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz. Bu vahim yangında yaraların en erken zamanda sarılmasını umar, Baf Türk Birliği olarak her konuda yardımlarımızı esirgemeyeceğimizi belirtiriz. Türkiye ve tüm Türk ulusunun başı sağ olsun.” denildi.



(RU/SEL)