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Baf Türk Birliği: “bu Cennet Vatanda İyi Ve Güvenli Şartlarda Yaşamak Hakkımız”

Lefkoşa, 31 Mart 19 (.): Baf Türk Birliği, yöneticilerden, acil olarak, ülkenin daha güvenli, daha yaşanılır ve daha güzel günler görmesi için gerekli girişimleri yapmalarını istedi.

Baf Türk Birliği: “bu Cennet Vatanda İyi Ve Güvenli Şartlarda Yaşamak Hakkımız”

Lefkoşa, 31 Mart 19 (.): Baf Türk Birliği, yöneticilerden, acil olarak, ülkenin daha güvenli, daha yaşanılır ve daha güzel günler görmesi için gerekli girişimleri yapmalarını istedi.

31 Mart 2019 Pazar 12:13
Baf Türk Birliği: “bu Cennet Vatanda İyi Ve Güvenli Şartlarda Yaşamak Hakkımız”

Lefkoşa, 31 Mart 19 (.): Baf Türk Birliği, yöneticilerden, acil olarak, ülkenin daha güvenli, daha yaşanılır ve daha güzel günler görmesi için gerekli girişimleri yapmalarını istedi.

Birlik Yönetim Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, son günlerde hava koşulları ve diğer üzücü olaylardan dolayı ülkede yaşanan sıkıntılı günlerden duyulan üzüntü ifade edilerek, mağdur olan beldelere ve tüm halka geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

“Atalarımızın çok zor şartlarda bize miras bıraktıkları bu cennet vatanda iyi ve güvenli şartlarda yaşamak hakkımız olduğunu düşünüyoruz.  Bu yüzden ülkemizi yöneten kesimden acil olarak, ülkemizin daha güvenli, daha yaşanılır ve daha güzel günler görmesi için gerekli girişimleri yapmalarını arzularız.    

Baf Türk Birliği yönetim kurulu olarak, hedef olarak  belirlediğimiz kültürümüze sahip çıkma ve gelecek nesillere aktarma gailemizle, elimizden geleni  yapacağız. Ancak ülkemizde son günlerde yaşanan olaylardan ötürü halkımızın moralman çökmüş durumda olduğunu görüyor ve üzülüyoruz. Kıbrıs Türk Halkının mutlu günler görmeyi hak ettiğini düşünür; yöneticilerimizden halkın huzurunu kazandıracak adımlar atmasını arzularız.”        

(HUR/ÖK)
 

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