Baf Türk Birliği 20 Temmuz mesajı yayımladı

Baf Türk Birliği tarafından yayınlanan mesajda, “Birlik, beraberlik ve kararlılık içerisinde Kıbrıs Barış Harekatı ruhunun ilelebet yaşanması gerekip, vatanı koruma yolunda tarihten alınan dersler unutulmamalıdır. Kıbrıs Barış Harekatının yıl dönümünde, geçmişin sağlıklı bir muhasebesinin yapılmasında sayısız yarar vardır.
19 Temmuz 2021 Pazartesi 18:30
Baf Türk Birliği tarafından yayınlanan mesajda, “Birlik, beraberlik ve kararlılık içerisinde Kıbrıs Barış Harekatı ruhunun ilelebet yaşanması gerekip, vatanı koruma yolunda tarihten alınan dersler unutulmamalıdır. Kıbrıs Barış Harekatının yıl dönümünde, geçmişin sağlıklı bir muhasebesinin yapılmasında sayısız yarar vardır.
Son Güncelleme: 19.07.2021 18:51