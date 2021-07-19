Baf Türk Birliği 20 Temmuz mesajı yayımladı

Baf Türk Birliği tarafından yayınlanan mesajda, “Birlik, beraberlik ve kararlılık içerisinde Kıbrıs Barış Harekatı ruhunun ilelebet yaşanması gerekip, vatanı koruma yolunda tarihten alınan dersler unutulmamalıdır. Kıbrıs Barış Harekatının yıl dönümünde, geçmişin sağlıklı bir muhasebesinin yapılmasında sayısız yarar vardır.



Kıbrıs Barış Harekatında canlarını veren şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, anarken, bu mücadelenin simgesi, Dr. Fazıl Küçük ve KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın anısı önünde eğiliyoruz” ifadelerine yer verildi.