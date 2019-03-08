Baf direnişi ve şehitleri, yarın törenle anılacak.

Güzelyurt Kaymakamlığı’ndan verilen bilgiye göre, tören, saat 10.00’da Güzelyurt Baf Şehitleri Anıtı önünde yer alacak.

Törende, anıta çelenkler konulacak, şehitler için 1 dakikalık saygı duruşu ve saygı atışı yapılacak, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek, şiirler okunacak, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılacak.

ŞEHİT AİLELERİ MESAJ

Bu arada, Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Genel Başkanı Gürsel Benan, Baf direnişi ve şehitleri anma günü nedeniyle yayımladığı mesajda, “9 Mart 1964 günü Baft’ta Özgürlük Mücadelesini veren ve kendi topraklarını savunurken şehit düşenleri 55’inci yıl dönümünde saygı ile anıyoruz” dedi.

Kıbrıs Türkü’nün adada egemen ve özgür yaşama kararlılığının ifadesi olan Baf direnişinin Milli Mücadele tarihinde var olan güçleri ile Rum-Yunan ikilisine karşı direnen Baf mukavemetçilerini ve canlarını veren aziz şehitleri unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını belirten Benan,”Yüzlerce Şehit vererek toplu mezarlarda yok olmanın eşiğinden dönen Kıbrıs Türkü, bugün özgür ve egemen bir şekilde bu topraklarda yaşıyorsa bunun dayanağı Anavatanımız Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri, Kahraman Mücahitlerimiz ve Aziz Şehitlerimizdir. Baf Direnişi sırasında Şehit düşen kardeşlerimizi rahmet ve saygı ile anarız” ifadelerini kullandı.