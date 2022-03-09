Baf direnişi ve şehitleri anıldı

Baf Direnişi’nin 58’inci yıl dönümü ve Baf Şehitleri Anma Günü nedeniyle Güzelyurt Baf Şehitleri Anıtı’nda tören düzenlendi.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, özgürlük, bağımsızlık, hürriyetten taviz vermemek için ölüme giden kahraman Kıbrıs Türkleri sayesinde bugün devlet sahibi olunduğunu vurguladı.

Tatar, “Bizim beklentimiz bu adada Kıbrıs Cumhuriyeti’nin eşit ortağı olan, dolayısıyla müktesep haklar temelinde egemenliğine sahip çıkan Kıbrıs Türk halkının ilelebet barış, huzur ve güvenlik içerisinde yaşayabilmesidir” dedi.

Güzelyurt’taki törene Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Faiz Sucuoğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, bazı bakanlar, milletvekilleri, kurum, kuruluş, muharip dernek temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Törende, protokol sırasına göre çelenkler anıta sunuldu. Saygı duruşu ve saygı atışının ardından İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekildi.

TATAR

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar törende yaptığı konuşmada, Baf Direnişi’nin 58’inci yıl dönümünde şehitleri anmak için toplandıklarını belirtti.

Kıbrıs Türk halkının, 1960’ta Kıbrıs Cumhuriyeti’nin eşit kurucu ortağı olarak yerini aldığını hatırlatan Tatar, Makarios’un, “bu sadece geçici bir süreçtir, bu Enosis’e bir sıçrama tahtasıdır” dediğine işaret ederek, Kıbrıs Türk halkına yönelik saldırılara başlandığını kaydetti.

Ada genelinde Kanlı Noel’den itibaren, Kıbrıs Türk halkına yönelik katliamlar başlatıldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, şöyle devam etti:

“4 Mart 1964’te Birleşmiş Milletler’de New York’ta o haksız kararın hemen arkasından Kıbrıs Cumhuriyeti’ni yegane Kıbrıs’ın temsilcisi olarak tanıyan o kararla, bunlar daha da cesaret aldı ve Grivas öncülüğünde ağır silahlarla 7 Mart’ta başlayan hazırlıkların ardından 9 Mart günü Baf’taki insanlarımıza acımasızca saldırıya geçtiler.”

Saldırılar karşısında Kıbrıs Türk halkının olağanüstü bir cesaretle direndiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, ilk şehit Abdullah Çavuş ve şehit düşenlere rağmen halkın direnmeye devam ettiğini ve kentin “Gazi Baf” unvanını aldığını kaydetti.

“KAHRAMAN KIBRIS TÜRKLERİ SAYESİNDE BUGÜN DEVLET SAHİBİYİZ”

Özgürlük, bağımsızlık, hürriyetten taviz vermemek için ölüme giden kahraman Kıbrıs Türkleri sayesinde bugün devlet sahibi olunduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, şehitleri anarak, gazilere şükranlarını sundu.

Rusya-Ukrayna savaşına da değinen Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’nin garantörlüğü ve Türk askerinin adadaki mevcudiyetinin, Kıbrıs Türk halkının mal ve can güvenliği yanında, ülkede barış ve huzurun devamı için çok önemli olduğunu vurguladı.

“BİZ HER ZAMAN DİYALOGDAN VE ADİL BİR ANLAŞMADAN YANAYIZ”

“Biz her zaman diyalogdan ve adil bir anlaşmadan yanayız” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, “Bizim beklentimiz bu adada Kıbrıs Cumhuriyeti’nin eşit ortağı olan dolayısıyla müktesep haklar temelinde egemenliğine sahip çıkan Kıbrıs Türk halkının ilelebet barış, huzur ve güvenlik içerisinde yaşayabilmesidir” şeklinde konuştu.

“1974 ÖNCESİNE ASLA GERİ DÖNEMEYİZ”

Dünyada suların durulmadığını ifade eden Tatar, Ukrayna savaşının bunun bir örneği olduğunu söyledi. 20 Temmuz 1974’te Türk askerinin adaya haklı müdahalesine ve 1974 öncesi asla geri dönülemeyeceğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, “Ukrayna meselesini istismar ederek, Anavatan Türkiye’ye farklı benzetmeler yapanlara, başta Rum lider Nikos Anastasiadis’e cevabın verildiğini” belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs’ta uluslararası anlaşmalara bağlı olarak varlığını sürdürdüğünü dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’nin, garantör ülke, anavatan ve Doğu Akdeniz’in en büyük ve güçlü ülkesi olduğunu kaydetti.

Baf şehitlerini rahmetle anan Cumhurbaşkanı Tatar, “O direnişi gösteren, cesaretli yiğit insanları rahmetle anıyoruz. Hatıraları her zaman yüreğimizde olacaktır” dedi.

Gazileri de şükranla anan Tatar, KKTC’nin ilelebet yaşayacağını ve bu topraklarda barış, güven ve huzur içerisinde yaşarken, şehitlerin hiçbir zaman unutulmayacağını vurguladı.

TOKEL: “KAHRAMANCA VERİLEN ŞANLI DİRENİŞİN ADI”

Gazi Baf Dayanışma Derneği adına konuşan Türkay Tokel de, 9 Mart Baf Direnişi’nin, bir avuç mücahidin, kendilerinden sayı ve silah olarak üstün Rum ve Yunan kuvvetlerine karşı kahramanca verilen şanlı direnişin adı olduğunu kaydetti.

1963 Aralık’ın da başlatılan saldırıların tüm adaya yayıldığını dile getiren Tokel, 7 Mart’ta sıkılan kurşunla kendilerini, savaşın ortasında bulduklarını ifade ederek, “Canımız pahasına mücadeleye başladık. Saldıranlar tarafında değil, savunanlar tarafındaydık” dedi.

Direnişten vazgeçmediklerini belirten Türkay Tokel, “Bizim yaşadıklarımızı çocuklarımız yaşamasın, göç yollarına düşmesin, vatansız, topraksız kalmayalım diye direniyoruz” şeklinde konuştu.

Eşitlik, egemenlik ve özgürlüğü kaybetmemek için direndiklerini vurgulayan Tokel, “O gün mevzilerde, bugün müzakere masalarında kalemle direnişimize devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bilsinler ki bizleri ikinci kez devletsiz bırakamayacaklar” diyen Tokel, “Bizim bu direnişte 260 toplamda 1817 şehidimiz vardır. Bizim bu topraklara sahip çıkmak için 1817 sebebimiz vardır” vurgusu yaptı.

“YENİ BAF ŞEHİTLERİ ANITI BİTME AŞAMASINA GELDİ”

Baf Şehitleri Anıtı’nın yenisini inşa etmek için pandemi öncesinde gereken adımların atıldığını da hatırlatan Tokel, anıt projesinin bitme aşamasına geldiği müjdesini de verdi. Tokel, büyük bir aksilik yaşanmazsa bir sonraki törenin yeni anıtın önünde yapılacağını söyledi.

DÖKMEN

Baf Türk Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Dökmen de, Kıbrıs Türk halkını Girit Türkleri gibi katlederek, adaya hakim olma amacını taşıyan Akritas Planı’nın 1963 yılının 21 Aralık’ında Lefkoşa’da uygulanmaya başladığını anlattı.

Baf Türk Birliği’nin o zor günlerde milli duyguların sıcak tutulmasına katkıda bulunduğunu dile getiren Dökmen, “Bu kenetlenmenin sonucunda bir avuç Baf Türk’ü yokluk ve imkansızlığa rağmen bulunduğu bölgeye Rum’u sokmamıştır” diye konuştu.

“BAF DİRENİŞİ ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASIDIR”

Baf Türk’ünü yok etmek için Yunanistan’dan takviye güçlerle 9 Mart 1964’te sabah başlayan bombardımanın saatlerce sürdüğüne işaret eden Cenk Dökmen, Baf Direnişi’nin Kıbrıs Türk halkının var oluş mücadelesinde önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Kıbrıs Türk halkının canla, başla mücadelesi ve kendi kaderine sahip çıkması sayesinde bugün devlet sahibi olunduğunun altını çizen Dökmen, Baf’ta verilen direnişin Kıbrıs Türkü’nü aydınlığa çıkaran meşalelerden biri olduğunu belirtti.

Geleceğe güvenle bakmak için tarihi iyi bilmenin önemini vurgulayan Cenk Dökmen, yeni acılar yaşamamak için varoluş mücadelesinin gençlere anlatılması gerektiğini söyledi.

Törende, Baf Türk Birliği adına Aygün Aydıngün, TMT Mücahitler Derneği adına Emekli Mücahit Komutanı Alçın Volkan ve Güzelyurt Meslek Lisesi öğrencileri Süheyla Kızılyürek ile Samet Özdemir şiirler okudu.