banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
110196
ALTIN
318.892
DOLAR
6.1861
STERLİN
7.9177
EURO
6.8771
CTP uzaydan mı geldi!
CTP uzaydan mı geldi!
Rusya’yı oku(mak)yabilmek
Rusya’yı oku(mak)yabilmek
Pilli, Bakan Olduğunun Farkında Mı?
Pilli, Bakan Olduğunun Farkında Mı?
KKTC dünyayı nasıl kurtarır(!)
KKTC dünyayı nasıl kurtarır(!)

Baf direnişi ve şehitleri anılacak

Baf Direnişi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla 9 Mart’ta Güzelyurt’ta Baf Şehitleri Anıtı önünde tören düzenlenecek.

Baf direnişi ve şehitleri anılacak

Baf Direnişi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla 9 Mart’ta Güzelyurt’ta Baf Şehitleri Anıtı önünde tören düzenlenecek.

03 Mart 2020 Salı 10:26
Baf direnişi ve şehitleri anılacak
banner337

Güzelyurt Kaymakamlığından verilen bilgiye göre, tören saat 10:00’da başlayacak. Öğle namazından önce ise Baf Türk Birliği ile Gazi Baf Dayanışma Demeği tarafından Fatih Camii'nde aziz şehitler ruhuna mevlit okutulacak.

banner317
Törende Anıt önüne çelenk bırakılması, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından ardından 
Gazi Baf Dayanışma Demeği Temsilcisi Türkay Tokel ve Baf Türk Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Dökmengünün anlam ve önemini belirten birer konuşma yapacak; TMT Mücahitler Demeği adına Emekli Mücahit Komutanı Alçın Volkan "9 Mart Direnişi", Baf Türk Birliği adına İbrahim Açman "Şehitler Unutulmaz" ve Güzelyurt Meslek Lisesi l0 Muhasebe öğrencisi Emine yıldız "Baf Şehitleri Unutulmaz" isimli şiiri okuyacak.


 

Son Güncelleme: 03.03.2020 13:48
Anahtar Kelimeler:
Baf Direnişi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tmt Mücahitler Derneği: ”kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin İdlib’teki Operasyonları Göğsümüzü Kabarttı”
Tmt Mücahitler Derneği: ”kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin İdlib’teki Operasyonları Göğsümüzü Kabarttı”
Google Hash Code Yarışmasında, KKTC 1’incisi GAÜ’den
Google Hash Code Yarışmasında, KKTC 1’incisi GAÜ’den
Başbakan Tatar Adana'dan Kayseri'ye geçiyor
Başbakan Tatar Adana'dan Kayseri'ye geçiyor
Pilli: “Ayakta tanı merkezi, göğüs, enfeksiyon, diş, eko, poliklinik merkezi, psikiyatri, diyabet, thalasaemia merkezi çalışıyor“
Pilli: “Ayakta tanı merkezi, göğüs, enfeksiyon, diş, eko, poliklinik merkezi, psikiyatri, diyabet, thalasaemia merkezi çalışıyor“
Ktezo Kapıların Kapanmasının Toplumlar Arası Güvensizliği Körükleyeceği Uyarısında Bulundu
Ktezo Kapıların Kapanmasının Toplumlar Arası Güvensizliği Körükleyeceği Uyarısında Bulundu
Dp Merkez Kadın Örgütü, Kamusen Kadın Ve Çocuk Hakları Komitesi İle Görüştü
Dp Merkez Kadın Örgütü, Kamusen Kadın Ve Çocuk Hakları Komitesi İle Görüştü
8 Mart Dünya Kadınlar Günü…
8 Mart Dünya Kadınlar Günü…
Kıb- Tek’teki İhalelerde Usulsüzlük Yapılıp Yapılmadığına İlişkin Meclis Araştırma Komitesi Bugün Toplandı
Kıb- Tek’teki İhalelerde Usulsüzlük Yapılıp Yapılmadığına İlişkin Meclis Araştırma Komitesi Bugün Toplandı
Başbakan Tatar, KKTC’den ayrıldı
Başbakan Tatar, KKTC’den ayrıldı
1-7 Mart Yeşilay Haftası
1-7 Mart Yeşilay Haftası

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim