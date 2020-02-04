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“Baby Shark Müzikali” biletlerine yoğun ilgi

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ev sahipliğinde sahne alacak, dünya çapında büyük ilgi ve beğeni toplayan “Baby Shark Müzikali”, 15 Şubat 2020 Cumartesi günü GAÜ Spectrum Sahnesi’nde.

“Baby Shark Müzikali” biletlerine yoğun ilgi

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ev sahipliğinde sahne alacak, dünya çapında büyük ilgi ve beğeni toplayan “Baby Shark Müzikali”, 15 Şubat 2020 Cumartesi günü GAÜ Spectrum Sahnesi’nde.

04 Şubat 2020 Salı 15:25
“Baby Shark Müzikali” biletlerine yoğun ilgi

“Baby Shark Müzikali” biletlerine yoğun ilgi

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ev sahipliğinde sahne alacak, dünya çapında büyük ilgi ve beğeni toplayan “Baby Shark Müzikali”, 15 Şubat 2020 Cumartesi günü GAÜ Spectrum Sahnesi’nde.

Konuyla ilgili GAÜ’den yapılan açıklamada, 15 Şubat Cumartesi günü GAÜ Spectrum Hall’de 3 seans şeklinde sahne alacak olan müzikal için, biletlerin yoğun ilgi gördüğü belirtilen açıklamada, bilet satışlarının; Deniz Plaza Girne (Merkez Şube), Lefkoşa (Merkez Şube),  Akpınar Pastanesi ve www.gisekibris.com adresinden alınabileceği ifade edildi. Baby Shark Müzikali seanslarının ise, 12:00, 14:00 ve 16:00 saatlerinde olacağı belirtilen açıklamada, bilet ücretinin 50 TL olduğu ve 24 ay ve üzeri tüm çocukların bilete tabi oldukları ifade edildi.

Bir Su Altı Macerası “Baby Shark”

“Küçük köpekbalığının doğum günü kutlaması için ailesi ve arkadaşları deniz altında görkemli bir parti hazırlamıştır.
Herkes partide çok eğlenmiştir.
Pastanın mumları üflendiğinde babası küçük köpekbalığına artık büyüdüğünü söyler ve köpekbalığı olmanın kurallarını bilmesi gerektiğini anlatır. Köpekbalıkları okyanusların kralıdır, ağır durmalı ve yalnız yaşamalıdır. Küçük köpekbalığı bu durumdan çok memnun kalmaz çünkü dans etmeyi ve arkadaşlarını çok seviyordur.

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Üzüntü ile dans ederken bir anda girdaba kapılır ve kendini deniz altında hiç bilmediği bir yerde bulur. Kaybolmuştur.
Yardım için seslenir ama kimseye sesini duyuramaz.
Arkadaşları yengeç, ahtapot ve kırmızı balık oyun oynamak için her zaman buluştukları parkta küçük köpekbalığının olmadığını görünce ailesine haber vermeye giderler. Herkes küçük köpekbalığını aramaya başlar.
Küçük köpekbalığını buldukları kayalıklarda, tek başına babasının gücü onu kurtarmaya yetmez. Arkadaşları yengeç ve ahtapot ve kırmızı balığın yardımları ile sonunda kurtulur. Herkes şimdi çok mutludur. Baba köpekbalığı da bu olaydan ders çıkarır, arkadaşlığın ne kadar güzel olduğunu sonunda görmüştür.”

Anahtar Kelimeler:
Girne Amerikan üniversitesiDaü
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