banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
121146
ALTIN
302.848
DOLAR
5.9469
STERLİN
7.7662
EURO
6.5586
Tatar tehlikeli virajda
BAŞYAZI
Kulak Misafiri...
Kulak Misafiri...
Çiğdem Dürüst Kıbrıs Manşet'te...
Çiğdem Dürüst Kıbrıs Manşet'te...
Erhürman ve Tatar Götürüyor
Erhürman ve Tatar Götürüyor

“Baby Shark” GAÜ Spectrum'da

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ev sahipliğinde sahne alacak, dünya çapında büyük ilgi ve beğeni toplayan “Baby Shark Müzikali”, 15 Şubat 2020 Cumartesi günü GAÜ Spectrum Sahnesi’nde.

“Baby Shark” GAÜ Spectrum'da

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ev sahipliğinde sahne alacak, dünya çapında büyük ilgi ve beğeni toplayan “Baby Shark Müzikali”, 15 Şubat 2020 Cumartesi günü GAÜ Spectrum Sahnesi’nde.

27 Ocak 2020 Pazartesi 16:13
“Baby Shark” GAÜ Spectrum'da

Konuyla ilgili GAÜ’den yapılan açıklamada, 15 Şubat Cumartesi günü GAÜ Spectrum Hall’de 3 seans şeklinde sahne alacak olan müzikal için, biletlerin; Deniz Plaza Girne (Merkez Şube), Lefkoşa (Merkez Şube), Akpınar Pastanesi ve www.gisekibris.com adresinden alınabileceği ifade edildi. Baby Shark Müzikali seanslarının ise, 12:00, 14:00 ve 16:00 saatlerinde olacağı belirtilen açıklamada, bilet ücretinin 50 TL olduğu ve 24 ay ve üzeri tüm çocukların bilete tabi oldukları ifade edildi.

Bir Su Altı Macerası “Baby Shark”

“Küçük köpekbalığının doğum günü kutlaması için ailesi ve arkadaşları deniz altında görkemli bir parti hazırlamıştır.
Herkes partide çok eğlenmiştir.
Pastanın mumları üflendiğinde babası küçük köpekbalığına artık büyüdüğünü söyler ve köpekbalığı olmanın kurallarını bilmesi gerektiğini anlatır. Köpekbalıkları okyanusların kralıdır, ağır durmalı ve yalnız yaşamalıdır. Küçük köpekbalığı bu durumdan çok memnun kalmaz çünkü dans etmeyi ve arkadaşlarını çok seviyordur.

banner317
Üzüntü ile dans ederken bir anda girdaba kapılır ve kendini deniz altında hiç bilmediği bir yerde bulur. Kaybolmuştur.
Yardım için seslenir ama kimseye sesini duyuramaz.
Arkadaşları yengeç, ahtapot ve kırmızı balık oyun oynamak için her zaman buluştukları parkta küçük köpekbalığının olmadığını görünce ailesine haber vermeye giderler. Herkes küçük köpekbalığını aramaya başlar.
Küçük köpekbalığını buldukları kayalıklarda, tek başına babasının gücü onu kurtarmaya yetmez. Arkadaşları yengeç ve ahtapot ve kırmızı balığın yardımları ile sonunda kurtulur. Herkes şimdi çok mutludur. Baba köpekbalığı da bu olaydan ders çıkarır, arkadaşlığın ne kadar güzel olduğunu sonunda görmüştür.”

Anahtar Kelimeler:
Baby Shark
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rusya Federasyonu’ndan Kayıp Şahıslar Komitesi’ne 50 Bin Dolar Bağış…
Rusya Federasyonu’ndan Kayıp Şahıslar Komitesi’ne 50 Bin Dolar Bağış…
Baraka Kültür Merkezi Ve Bağımsızlık Yolu’ndan Mahkemeler Önünde Eylem
Baraka Kültür Merkezi Ve Bağımsızlık Yolu’ndan Mahkemeler Önünde Eylem
Başhekimlik: “Hastaneye röntgen çekimi için başvuran hiçbir hasta mağdur olmuyor”
Başhekimlik: “Hastaneye röntgen çekimi için başvuran hiçbir hasta mağdur olmuyor”
DAÜ 2019-2020 Akademik Yılı güz dönemi mezuniyet etkinlikleri başlıyor
DAÜ 2019-2020 Akademik Yılı güz dönemi mezuniyet etkinlikleri başlıyor
EXLIBRIS yarışma sergisi Polonya’da açıldı
EXLIBRIS yarışma sergisi Polonya’da açıldı
Hür-iş basın duyurusu
Hür-iş basın duyurusu
GKK duyuru
GKK duyuru
LTB su işleri ve altyapı şubesi içme suyu ana isale hattında onarım çalışması
LTB su işleri ve altyapı şubesi içme suyu ana isale hattında onarım çalışması
6.Mesarya Tiyatro Şöleni’nde “yıldız olmak kolay mı?” oyunu sahnelendi
6.Mesarya Tiyatro Şöleni’nde “yıldız olmak kolay mı?” oyunu sahnelendi
Gençler, Federal Kıbrıs taleplerini Trodos’tan haykırdı!
Gençler, Federal Kıbrıs taleplerini Trodos’tan haykırdı!

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim