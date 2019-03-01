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Babutsa zararlısı kaktüs koşnili ile ülke genelinde mücadele başlatıldı

Babutsa zararlısı kaktüs koşnili ile ülke genelinde mücadele başlatıldı

01 Mart 2019 Cuma 13:44
Babutsa zararlısı kaktüs koşnili ile ülke genelinde mücadele başlatıldı

Tarım Dairesi, ilk olarak Gazimağusa Kapalı Maraş bölgesinde babutsalarda görülüp, daha sonra çevre yerleşim yerlerine de sıçrayan kaktüs koşniliyle ilgili mücadeleyi genişlettiğini açıkladı.

Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamada, mücadele kapsamında Kapalı Maraş bölgesinde 2018’den bu yana Gazimağusa Belediyesi ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ile etkili bir mücadele programı oluşturup, uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, İskele, Serdarlı ve Gazimağusa Belediyelerinin hudutları içerisinde yer alan köylerde de tespit edilen kaktüs koşnili ile mücadele için babutsa yetiştirilen alanlarda kullanılması amacıyla proje kapsamında 40 lt civarında Movento SC 100 isimli bitki koruma ürününün dağıtımının yapıldığı kaydedildi.

Halkın sözlü ve yazılı dilekçeleri de dikkate alarak, daire mühendisleri tarafından yapılan araştırmalar neticesinde ilaçlama yapacak olan belediye personeline ilaçlama yöntemi ile tarım ilaçlarının güvenli kullanımı konusunda bilgilendirme yapıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Kaktüs koşnili, ülkemizde üretimi yapılan bitkisel ürünlerde zararlılar envanterinde yer almakta olup, babutsalara önemli derecede zarar vermektedir. Kış aylarını durağan olarak geçiren zararlı, havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte aktif hale gelmektedir. Bu bağlamda önümüzdeki günlerde hava sıcaklığının yükselmesiyle birlikte, tespit edilen üretim alanlarında zararlı ile mücadeleye başlanması gerekmektedir. Mücadelede başarı sağlamak için çok yoğun zarar görmüş ve kurumuş babutsa yapraklarının babutsa üretim alanlarından uzaklaştırılması ve imha edilmesi gerekmektedir.

Kaktüs koşnili ile mücadelede kullanılabilecek bitki koruma ürünleri ülkemizde ruhsatlı olup Movento SC 100 ve 400g/l Dimethoate aktif maddeli (Poligor, Rogor vb.) bitki koruma ürünleridir. Ülkemizde Bitki Koruma Ürünü Satışları dairemiz tarafından verilen satış yeri ruhsatı ve satıcı ruhsat belgesi olanlar tarafından yapılmaktadır”.

 

Son Güncelleme: 01.03.2019 16:56
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